Alanya'da dev turnuva start aldı

Alanya ve Konya'da start alan Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonaları Gaziantep Polisgücü Spor ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, dün oynanan ilk karşılaşmalarda kadın ve erkek takımlarımız rakip ülke takımlarını yenerek şampiyonaya iyi bir başlangıç yaptı. Avrupa Şampiyonası’na hızlı başlayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Kadın ve Erkek Takımları, Avrupa’nın en güçlü takımları karşısında adeta kasırga gibi esti. Erkekler EuroHockey Club Challenge I-Men 2024’te Celebitarık’ın Grammarians takımını 7-0’lık skorla yenerken, Alanya’da kadınlar ise Avusturya temsilcisini 3-2’lik skorla yenmeyi başardı.

"SPORCULARIMIZI KUTLUYORUM"

Alınan sonuçları değerlendiren Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Alanya’da kız takımımız, Konya’da erkek takımımız adeta destan yazarak ilk maçlarını farklı skorlarla kazandılar. Sporcularımızı yürekten kutluyor önümüzdeki maçları da bu şekilde farklı skorlarla kazanarak Avrupa Şampiyonluk kupalarını bir kez daha ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bugün her iki takımımız Avrupa’nın en güçlü takımlarıyla karşılaştı ve onlara adeta şans tanımadı” dedi. Avrupa Şampiyonasını Alanya’dan THF Sadık Karakan’la birlikte takip eden Başkan Mehmet Kaplan sporcuları kutlarken Konya’da mücadele eden erkek takımıyla da görüntülü telefon görüşmesi yaparak elde ettikleri başarılardan dolayı kutladı.

Şampiyonada A Grubunda: UCD Bayanlar HC (irlanda), Edinburg Üniversitesi HC (İskoçya), Swansea HC (Galler) ve HC 1972 Rakovnik (Çekya). B Grubunda: AHTC Viyana (Avusturya), Cambrai HC (Fransa), Gaziantep Polisgücü ( Türkiye) ve Siauliai Ginstrekte-akademija (Litvanya) takımları mücadele ediyor. Spor SERVİSİ