18 May 2024 - 13:12- Spor G:

Alanya'da dev turnuva start aldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'da 17-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Hokey Avrupa Kulüpler Şampiyonası Kupa 2 (EuroHockey Club Trophy II-Women), Avsallar Hokey sahasında dün başladı. Şampiyona'da Türkiye'yi Gaziantep Polisgücü temsil ediyor

Alanya'da dev turnuva start aldı mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya ve Konya'da start alan Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonaları Gaziantep Polisgücü Spor ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, dün oynanan ilk karşılaşmalarda kadın ve erkek takımlarımız rakip ülke takımlarını yenerek şampiyonaya iyi bir başlangıç yaptı. Avrupa Şampiyonası’na hızlı başlayan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Kadın ve Erkek Takımları, Avrupa’nın en güçlü takımları karşısında adeta kasırga gibi esti. Erkekler EuroHockey Club Challenge I-Men 2024’te Celebitarık’ın Grammarians takımını 7-0’lık skorla yenerken, Alanya’da kadınlar ise Avusturya temsilcisini 3-2’lik skorla yenmeyi başardı.

Alanya'da dev turnuva start aldı

"SPORCULARIMIZI KUTLUYORUM"

Alınan sonuçları değerlendiren Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Alanya’da kız takımımız, Konya’da erkek takımımız adeta destan yazarak ilk maçlarını farklı skorlarla kazandılar. Sporcularımızı yürekten kutluyor önümüzdeki maçları da bu şekilde farklı skorlarla kazanarak Avrupa Şampiyonluk kupalarını bir kez daha ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bugün her iki takımımız Avrupa’nın en güçlü takımlarıyla karşılaştı ve onlara adeta şans tanımadı” dedi. Avrupa Şampiyonasını Alanya’dan THF Sadık Karakan’la birlikte takip eden Başkan Mehmet Kaplan sporcuları kutlarken Konya’da mücadele eden erkek takımıyla da görüntülü telefon görüşmesi yaparak elde ettikleri başarılardan dolayı kutladı.

Şampiyonada A Grubunda: UCD Bayanlar HC (irlanda), Edinburg Üniversitesi HC (İskoçya), Swansea HC (Galler) ve HC 1972 Rakovnik (Çekya). B Grubunda: AHTC Viyana (Avusturya), Cambrai HC (Fransa), Gaziantep Polisgücü ( Türkiye) ve Siauliai Ginstrekte-akademija (Litvanya) takımları mücadele ediyor. Spor SERVİSİ

# Hokey Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Alanya, türkiye, Kadın, Bir, başkan, Gaziantep

18 May 2024 - 13:12 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Alanya Kestelspor'un ismi değişiyor mask
Alanya Kestelspor'un ismi değişiyor
Şimşek Samsun yolcusu mask
Şimşek Samsun yolcusu
Antalya'da Filenin Sultanları, Hollanda engelini geçti: 3-1 mask
Antalya'da Filenin Sultanları, Hollanda engelini geçti: 3-1
Dev derbinin hakemi belli oldu mask
Dev derbinin hakemi belli oldu
Fatih Terim suskunluğunu bozdu! "Sezon sonunda her şeyi açıklayacağım" mask
Fatih Terim suskunluğunu bozdu! "Sezon sonunda her şeyi açıklayacağım"
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu mask
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber