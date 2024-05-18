- Gündem

Kadınların el emeği ürünleri 'Ümraniye Kadın Eli Pazarı'nda satışta

ABONE OL Google News Sayfamız

Ümraniye Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Ümraniye Kadın Eli Pazarı' ile kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini satarak kazanca dönüştürüyor. Bu sayede ev ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu y...

Kadınların el emeği ürünleri 'Ümraniye Kadın Eli Pazarı'nda satışta mask
Kadınların el emeği ürünleri 'Ümraniye Kadın Eli Pazarı'nda satışta
Kadınların el emeği ürünleri 'Ümraniye Kadın Eli Pazarı'nda satışta
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ümraniye Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Ümraniye Kadın Eli Pazarı' ile kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini satarak kazanca dönüştürüyor. Bu sayede ev ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Kadın istihdamına destek olmak için 'Ümraniye Kadın Eli Pazarı'nı Ümraniye'ye kazandırıldı. Yamanevler Kapalı Pazar Alanı içerisine kurulan 'Ümraniye Kadın Eli Pazarı' ile kadınlar çarşamba günleri pazarda ürettiği ürünleri satarak para kazanıyor.

Kadınların, Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde aldıkları çeşitli kurslarla ürettikleri el emeği ürünler,pazarda satışa başladı. Takı ve tekstil ürünleri, çeyiz ve hediyelik eşyalar gibi farklı kategorilerde ürünlerin yer aldığı tezgâhlarda, el işçiliğinin özgün ve değerli yönlerini ortaya koyuyor. Hırkalar, yelekler, rengarenk takılar, lifler hatta çantalar. Hepsi de el emeği göz nuru. İlmek ilmek işlendi, bin bir emek verilerek üretildi.

TEZGÂH BELEDİYEDEN

Belediye, tezgâh kurulumunu kendisi yaparak hiçbir ücret almıyor. 4 haftalık periyotlarla, kadınlar Çarşamba günleri pazardan ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.

18 May 2024 - 13:08 DHA - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

İlkokul öğrencileri, Müzeler Günü'nde arkeolojik kazı yaptı mask
İlkokul öğrencileri, Müzeler Günü'nde arkeolojik kazı yaptı
Bakan Uraloğlu: 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz mask
Bakan Uraloğlu: 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz
'Mavi yakalı açığının kapanması için meslek yüksekokulları artırılmalı' mask
'Mavi yakalı açığının kapanması için meslek yüksekokulları artırılmalı'
'Kelek' karpuz, kavun 'ayıplı ürün' statüsünde mask
'Kelek' karpuz, kavun 'ayıplı ürün' statüsünde
Cilt Kanseri Farkındalık Ayı'nda uzmanından uyarı; yüz bölgesindeki kanser beyne ilerleyebilir mask
Cilt Kanseri Farkındalık Ayı'nda uzmanından uyarı; yüz bölgesindeki kanser beyne ilerleyebilir
Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese'nin motiflerini kıyafetlere işlediler mask
Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese'nin motiflerini kıyafetlere işlediler
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber