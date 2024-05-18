Alanyalıların yakından tanıdığı isim bakanlık emrine müfettiş olarak atandı

Antalya Orman Bölge Müdürü olarak 30 Ekim 2017'den itibaren 6,5 yıldır görev yapan Vedat Dikici, Antalya'da Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olan 2021 yılındaki Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde 60 bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında da görev aldı. 10 gün süren ve 220 saatte kontrol altına alınabilen Türkiye'nin en büyük yangın felaketinde Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte görev başında olan Vedat Dikici, yangın sonrası bölgenin yeniden yeşillendirilmesinde de büyük başarı gösterdi. Yangın sonrasında 5 milyon 170 bin fidan dikilip, 153 bin 520 kilo tohum toprakla buluşturularak, zarar gören sahaların çoğunda çalışmalar iki yıldan önce tamamlandı. Zarar gören bu alanların 30 bin 581 hektarında doğal, 14 bin 396 hektarında suni gençleştirme ve 467 hektarında endüstriyel plantasyon suretiyle ağaçlandırma yapıldı. Çalışmalarda 145 bin kilo kızılçam, 2 bin 320 kilo karaçam, 6 bin 200 kilo sedir tohumu olmak üzere toplam 153 bin 520 kilo tohum toprakla buluşturulduHem bu büyük yangın hem de bölgede çıkan binlerce yangında ekipleriyle birlikte başarıyla görev yapan ve yangınlar sonrasında da Manavgat Taşağıl, Serik, Alanya, Adrasan, Olimpos, Kaş gibi birçok yanan alanının kısa sürede yeniden yeşillendirmesini sağlayan Vedat Dikici, 36 yıldır orman teşkilatında hizmet veriyor. Bakanlık emrine müfettiş olarak atanan Dikici'nin yerine ise İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince getirildi. (DHA)

Kaynak: DHA