18 May 2024 - 12:05- Gündem G:

Gazipaşa’da rüşvet iddiası milli emlak şefi ve harita mühendisini tutuklattı

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Gazipaşa’da hazine arazilerinin kiralanması ve satışı ile ilgili vatandaşlardan para talep edildiği iddialarına yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Milli Emlak Şefi Ahmet Ö. ile harita mühendisi Alper U. tutuklandı.

Gazipaşa’da rüşvet iddiası milli emlak şefi ve harita mühendisini tutuklattı mask
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Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'nce hazine arazilerinin kiralanması ve satışı ile ilgili vatandaşlardan para talep edildiği iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. 'Rüşvet' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda geçen perşembe Gazipaşa'da Milli Emlak şefi olarak görev yapan Ahmet Ö. ile harita mühendisi Alper U. gözaltına alındı. Ekipler, Milli Emlak Şefi Ahmet Ö., Alper U.'nun hazine arazilerinin kiralanması ve satışı ile ilgili vatandaşlardan para talep ettiği tespit etti. İşlemlerinin ardından 2 şüpheli, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA

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18 May 2024 - 12:05 - Gündem

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