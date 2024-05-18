18 May 2024 - 11:58- Gündem G:

Kaymakam Ürkmezer üst düzey rütbeli denizcileri ağırladı

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19 Mayıs kapsamında Alanya’da demirleyen 4. Muhrip Filotillası Komodorluğu Kaymakam Ürkmezer’e ziyarette bulundu.

Kaymakam Ürkmezer üst düzey rütbeli denizcileri ağırladı mask
Kaymakam Ürkmezer üst düzey rütbeli denizcileri ağırladı
Kaymakam Ürkmezer üst düzey rütbeli denizcileri ağırladı
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Alanya’ya demirleyen 4. Muhrip Filotillası Komodorluğu Filotilla Komodoru Dz. Kd. Albay Tolga Tirelioğlu, TCG Gediz Komutanı Dz. Yarbay Emrah Mutlu ve TCG- Bandırma Gemisi Komutanı Dz. Bnb. Sudi Berkin Kalaycı Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’i makamında ziyaret ettiler.

Kaymakam Ürkmezer üst düzey rütbeli denizcileri ağırladı

. 4. Muhrip Filotillası Komodorluğunu Alanya’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Kaymakam Ürkmezer ziyaretleri için 4. Muhrip Filotillası Komodoru Dz. Kd. Albay Tolga Tirelioğlu ve beraberindekilere nazik ziyaretleri için teşekkür etti. (Gülser YİĞİT)

Kaymakam Ürkmezer üst düzey rütbeli denizcileri ağırladı

# Kaymakam, üst düzey rütbeli denizci, Alanya, 19 mayıs, etti

18 May 2024 - 11:58 - Gündem

Mahreç  Gülser Yiğit

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