Kaymakam Ürkmezer üst düzey rütbeli denizcileri ağırladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Alanya’ya demirleyen 4. Muhrip Filotillası Komodorluğu Filotilla Komodoru Dz. Kd. Albay Tolga Tirelioğlu, TCG Gediz Komutanı Dz. Yarbay Emrah Mutlu ve TCG- Bandırma Gemisi Komutanı Dz. Bnb. Sudi Berkin Kalaycı Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’i makamında ziyaret ettiler.
. 4. Muhrip Filotillası Komodorluğunu Alanya’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Kaymakam Ürkmezer ziyaretleri için 4. Muhrip Filotillası Komodoru Dz. Kd. Albay Tolga Tirelioğlu ve beraberindekilere nazik ziyaretleri için teşekkür etti. (Gülser YİĞİT)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.