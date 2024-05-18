TOKİ’DEN 555 BİN TL PEŞİNATLA EV SAHİBİ OLMA FIRSATI!

Ev sahibi olmak isteyenler için müjdeli haber geldi! TOKİ tarafından başlatılan uygun fiyatlı satışlar, kiralık ev arayanlar için dahi cazip fırsatlar sunuyor. TOKİ’nin son duyurularına göre birçok farklı ilde uygun fiyatlarla konut satışı yapılacak. Başlangıç fiyatının 554 bin LT olduğu belirtilirken, konutları satın almak için yüzde 25 peşinat verilmesi gerekiyor ve kalan taksit tutarları 120 ay vadeli şekilde ödenebiliyor.
TOKİ Satışları Detayları
Başlangıç Fiyatı: 554 bin LT
Peşinat: %25
Taksitler: 120 ay vade
Konut Türleri: 1+1, 2+1, 3+1
Satış İşlemi: Anlaşmalı bankalara katılım bedeli ödeyenler ev sahibi olabiliyor.
TOKİ’nin uygun fiyatlı satışlarından faydalanmak için 18 yaşınızı tamamlamanız yeterli. Detaylı bilgilere ve güncel satış yapılacak iller listesine TOKİ resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hemen şimdi TOKİ’nin cazip fırsatlarıyla ev sahibi olma hayalinize bir adım daha yaklaşın!
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.