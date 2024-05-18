18 May 2024 - 11:47- Ekonomi G:

TOKİ’DEN 555 BİN TL PEŞİNATLA EV SAHİBİ OLMA FIRSATI!

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TOKİ, uygun fiyatlı satışlarla ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor! Detaylar haberimizde.

TOKİ’DEN 555 BİN TL PEŞİNATLA EV SAHİBİ OLMA FIRSATI! mask
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Ev sahibi olmak isteyenler için müjdeli haber geldi! TOKİ tarafından başlatılan uygun fiyatlı satışlar, kiralık ev arayanlar için dahi cazip fırsatlar sunuyor. TOKİ’nin son duyurularına göre birçok farklı ilde uygun fiyatlarla konut satışı yapılacak. Başlangıç fiyatının 554 bin LT olduğu belirtilirken, konutları satın almak için yüzde 25 peşinat verilmesi gerekiyor ve kalan taksit tutarları 120 ay vadeli şekilde ödenebiliyor.

TOKİ Satışları Detayları

Başlangıç Fiyatı: 554 bin LT
Peşinat: %25
Taksitler: 120 ay vade
Konut Türleri: 1+1, 2+1, 3+1
Satış İşlemi: Anlaşmalı bankalara katılım bedeli ödeyenler ev sahibi olabiliyor.
TOKİ’nin uygun fiyatlı satışlarından faydalanmak için 18 yaşınızı tamamlamanız yeterli. Detaylı bilgilere ve güncel satış yapılacak iller listesine TOKİ resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hemen şimdi TOKİ’nin cazip fırsatlarıyla ev sahibi olma hayalinize bir adım daha yaklaşın!

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18 May 2024 - 11:47 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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