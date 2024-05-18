18 May 2024 - 11:35- Gündem G:

Evde korkunç yangın! Anne ve kızı öldü

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Çankırı'da gece saatlerinde bir evde yangın çıktı. Yangında anne ile kızının cansız bedenine ulaşıldı.

Evde korkunç yangın! Anne ve kızı öldü mask
Evde korkunç yangın! Anne ve kızı öldü
Evde korkunç yangın! Anne ve kızı öldü
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde Ümmühan Kütük (78) ve kızı Gülden Kütük (40) evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Evde korkunç yangın! Anne ve kızı öldü

İlçeye bağlı Yenice köyünde, Ümmühan ve kızı Gülden Kütük'ün yaşadığı evde saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark edenler, itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, olay yerinde yapılan incelemede anne ve kızının cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Evde korkunç yangın! Anne ve kızı öldü

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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18 May 2024 - 11:35 DHA - Gündem

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