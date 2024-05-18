Bakan açıkladı: 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 29 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.
'GENÇLERE İNDİRİMLİ ABONMAN SEÇENEĞİ SUNUYORUZ'
Türkiye'nin en önemli ulaşım modlarından birinin demir yolları olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, ülkenin geleceği olan gençlerin çok önemli bir bölümünün trenlerle seyahat etmeyi tercih ettiğini belirtti. Yüksek hızlı trenle yolculuk yapanların yüzde 19,8'ini gençlerin oluşturduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerimizde gençlerimize yüzde 15 oranında indirim ve çeşitli oranlarda indirimli abonman seçenekleri sunuyoruz. Gençlerimiz, yüksek hızlı trenlerimizin yanı sıra turistik trenlerimize de büyük ilgi gösteriyor. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin demir yolu sevgisiyle büyümesi çok önemli" dedi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.