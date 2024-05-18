18 May 2024 - 11:26- Gündem G:

Bakan açıkladı: 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz olacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Bakan açıkladı: 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz olacak mask
Bakan açıkladı: 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz olacak
Bakan açıkladı: 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz olacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 29 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

Bakan açıkladı: 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz olacak

'GENÇLERE İNDİRİMLİ ABONMAN SEÇENEĞİ SUNUYORUZ'

Türkiye'nin en önemli ulaşım modlarından birinin demir yolları olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, ülkenin geleceği olan gençlerin çok önemli bir bölümünün trenlerle seyahat etmeyi tercih ettiğini belirtti. Yüksek hızlı trenle yolculuk yapanların yüzde 19,8'ini gençlerin oluşturduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerimizde gençlerimize yüzde 15 oranında indirim ve çeşitli oranlarda indirimli abonman seçenekleri sunuyoruz. Gençlerimiz, yüksek hızlı trenlerimizin yanı sıra turistik trenlerimize de büyük ilgi gösteriyor. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin demir yolu sevgisiyle büyümesi çok önemli" dedi.

Bakan açıkladı: 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray, İZBAN ücretsiz olacak

Kaynak: DHA

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18 May 2024 - 11:26 - Gündem

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