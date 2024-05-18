Rektör Türkdoğan’dan 19 Mayıs mesajı: Gençlik, bir milletin geleceğidir

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Türkdoğan mesajında, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temel taşlarından biri olan, ‘Millî Mücadele’nin ilk adımının atıldığı ve Türk milletinin bağımsızlık umutlarının yeşerdiği anlamlı bir gündür. 19 Mayıs 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak ‘Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı tarihtir ve bu önemli gün, gençlerimize armağan edilmiştir. Çünkü Atatürk, ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyerek geleceğin mimarlarının gençler olduğuna inanmış ve onlara büyük bir güven beslemiştir. Gençlik, bir milletin geleceğidir ve spor, zinde bir nesil yetiştirmenin en önemli aracıdır. Bu anlamda 19 Mayıs hem geçmişimizi anma hem de geleceğimize gençlerimizle ve umutla bakma günüdür.

19 Mayıs 1919 tarihi, tüm umutların tükenmeye yüz tuttuğu bir dönemde, milletimizin onur ve asaletiyle bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine atıldığı ve tarih sahnesinde büyük bir değişimi başlattığı bir dönüm noktasıdır. Bu özel günde, Atatürk'ü anarken onun ideallerini, vatan ve millet sevgisini, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz.



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; sadece bir bayram değil, aynı zamanda bir hatırlatma ve bir sorumluluktur. Bu anlamlı günde, gençlerimizin enerjisi, coşkusu ve azmiyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen payidar kalacağına olan inancımız tamdır.

Üniversite, bir bakıma "gençlik" demektir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi olarak değerli gençlerimizi, ortak değerlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda yarının güçlü Türkiye’sine hazırlamak bizim en büyük görevimizdir. Hayatınızın en kıymetli ve verimli yıllarında; hayalleriniz, enerjiniz ve bu ülkeye sunabileceğiniz katkılarla size ilham veren bir üniversite olmak için bizler de durmadan ve yorulmadan çalışacağız.



Sevgili Gençler,

Zorluklarla başa çıkabilmek, dünya milletleri arasında güçlü kalabilmek ve varlığımızı sürdürebilmek büyük bir hüner ve çaba gerektirir. Bu konuda siz gençlerin omuzlarına düşen pek çok görev vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Gençliğe Hitabe”de belirttiği gibi “Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur.” 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ruhuyla, zorlukların üstesinden gelme gücünü ve kararlılığını siz gençlerde görüyor ve geleceğe umutla bakıyoruz.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Millî Mücadele’de emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. ‘19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun! Hep birlikte daha güzel yarınlara…” ifadelerini kullandı. (ALKÜ/BÜLTEN)