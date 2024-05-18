Alanya Belediyesi'nin uygulaması bakanlığa örnek oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuştu.

Bakan Bolat, "Denetimler yoluyla 81 bin işletme ve 580 bin ürün denetlemeleri yapıldı ve fahiş fiyat uygulayıp stokçuluk yapanlara ciddi cezalar uygulandı.

Marketler, gıda ürünleri, çimento ve hazır beton sektörleri noktasında da son derece yoğun çalışmalar yaptık. Gerek çimentoda gerekse hazır betonda kasım ayında fiyatı arttırmama ve indirme taahhütleri alarak orada indirimler sağladık.

En az beş ay boyunca Nisan ayı başlarına kadar marketlerde cumhuriyetin 100. yıl indirim kampanyaları başlattırdık." şeklinde konuştu.

CEZALARDA CİDDİ ARTIŞ OLACAK

Bakan Bolat konuşmasında, "Nisan ayı başlarına kadar marketlere Cumhuriyetin 100. yıl indirim kampanyaları başlattırdık. Market sahipleriyle görüşerek, görüşme ve ikna yoluyla yapılan çalışmalardı. Bir de denetim yoluyla yapılan çalışmalarımız yoğun geçti. 81 bin işletme ve 580 bin ürün denetlemeleri yapıldı. Geçen yıl İç Ticaret Genel Müdürlüğü üzerinden karaborsada stokçuluk, haksız fiyat, fahiş fiyat denetlemeleri 850 milyon lira yaklaşık 1 trilyona yakın. Tüketici korunmasında da zararlı ürünler aldatıcı reklamlar ve sağlığa aykırı ürün denetimleri ile de 1.2 milyarlık bir cezamız oldu. Rekabet Kurulu da geçen yıl 2.6 milyar TL ceza kesti işlem yapan firmalara. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde çok önemli bazı kanunlarda değişiklik yapılıyor. Rekabetin korunması kanunu, tüketicinin korunması kanunu, lisanslı depocular, kooperatifler, stokçuluk ve fahiş fiyatla ilgili ilgili düzenlemelerde cezalarda ciddi artışlar meydana geliyor." ifadelerini kullandı.

ALANYA UYGULAMAYA 2 GÜN ÖNCE BAŞLADI

Alanya Belediyesi 2 gün önce zabıta ekiplerine gelen fahiş fiyat şikayetleri üzerine harekete geçti.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gelen şikâyetler üzerine yaptıkları denetimde, fahiş fiyattan satış yaptığı tespit edilen işletmeye 32 bin 900 TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca, işletme 5 gün süreyle geçici olarak kapatıldı.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen her ihbar ve şikâyeti ince eleyip sık dokuyor. 5 Mayıs Pazar günü İngiliz vatandaşı 4 turistten gelen şikâyet doğrultusunda harekete geçen ekipler, bir restoranı denetledi. İngiliz turistler, yedikleri yemek karşılığında toplam 50 bin 300 TL hesap istenildiğini, karşı çıktıları esnada ise restoran personeli tarafından tehditte bulunularak zorla fatura bedelinin ödetildiğini ileri sürdüler.

İŞLETME VE TURİSTLERİN HESAPLARI İNCELENDİ

Şikayeti inceleyen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilgili turistlerin yakındığı şekilde söz konusu işletmenin 25 adet kokteyl, 20 adet çeşitli türdeki alkollü içecek, 3 domates çorbası, 2 döner, 2 su ve 1 porsiyon mantar karşılığında müşterilerden nakit ve 5 farklı kredi kartı aracılığıyla toplam 50 bin 300 TL hesap aldığını tespit ettiler.

İŞLETME GEÇİCİ SÜREYLE KAPATILIP CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

İşletme, Zabıta Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’ne aykırı davranışı nedeniyle 32 bin 900 TL cezai işleme tabi tutuldu. Çalışanlarının çığırtkanlık yaptığı da tespit edilen işletme 5 gün süreyle mühürlenerek, faaliyetleri durduruldu. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Şehrimizde yaşayan ve tatile gelen tüm misafirlerimizin maddi ve manevi güvenliğini sağlamak için tüm kadrolarımızla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"ÜÇ DEFA YAKALANAN FİRMALARA KAPATMA CEZASI GELİYOR"

Stokçulukta yakalanan firmalara kapama cezası geleceğini vurgulayan Bolat, "Bir kere fahiş fiyat denetimleri sonucunda, fahiş fiyat uygulamalarında asgari ceza on katı yani 10 bin liradan 100 bin liraya çıkarılıyor. Kanun 2020’de çıkarılmıştı. Biz onu yeniden değerlemelerle her sene yükselttik. 55 bin TL olan ceza da 100 bin TL’ye çıkarılmış oluyor. Kanundaki rakam 10 bin liraydı, onu 100 bin TL’ye çıkarmış oluyoruz. 100 bin liralık üst ceza limitini de 1 milyon TL’ye çıkarmış oluyoruz. Stokçulukta ise bu cezalar, kanunda yazan 1 milyon TL rakamı 12 milyon TL’ye çıkarılmış oluyor. Aslında yeniden derlemeleri uygulayarak biz şu anda bunu 4.5 milyon TL kesiyorduk. Zaten bu cezayı kesiyorduk, 12 milyon TL çıkarmış olacağız asgariyi de 1 milyon TL’ye çıkarmış olacağız. Stokçulukta bir takvim yılı içinde üç defa yakalanan firmalara kapatma cezası geliyor altı güne kadar. Kapatma cezası da uygulanacak. Buradaki amaç caydırıcılık." dedi.

"İstiyoruz ki ticaret haklı, vicdani ve piyasa şartları içinde yapılsın. Tüketicilere alım gücünü daraltacak tüketicilere fahiş fiyat uygulamasıyla istismar edecek uygulamalara gidilmesin." diyen Bolat, "Bu konuda devlet olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun koyucu olarak piyasanın regüle edilmesi ve piyasadaki bu tür uygulamaların ortadan kaldırılması ve bir normalleşme çabaları için bu düzenlemeleri yapıyoruz. Ümit ediyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bugün yarın inşallah bu kanuni değişiklikler tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Kaynak: NTV