18 May 2024 - 10:58- Ekonomi G:

Bankalardan sıfır faizli kredi fırsatları: Tek kuruş faiz ödemeden! İşte Mayıs 2024 kampanyaları

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Bankalar, farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans veya kredi vermeye devam ediyor. Küçük ihtiyaçları olanlar için büyük bir fırsat sunan bu kampanyalar, bankaların yeni müşterileri çekme stratejilerinin bir parçası olarak dikkat çekiyor. İşte sıfır faizli kredi kampanyalarının detayları ve başvuru süreçleri…

Bankalardan sıfır faizli kredi fırsatları: Tek kuruş faiz ödemeden! İşte Mayıs 2024 kampanyaları mask
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Başvuru Süreci ve Detayları
Küçük ihtiyaçlarını sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler, internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açabilir veya kredi kartı talep edebilir. Bankaya müşteri olduktan sonra, kredi veya nakit avans talep kısmından başvuru yaparak onay geldiğinde para hesabınıza geçiyor. Böylece, ihtiyaçlarınızı karşılayabilir veya almak istediğiniz ürünü temin edebilirsiniz.

Kredi Notu ve Önemi
Bankalar, kredi başvurularını değerlendirirken kredi notunu dikkate alır. Kredi notu, alabileceğiniz kredi veya nakit avans miktarını belirler. Bu nedenle, kredi notunuzun yüksek olması, daha iyi fırsatlar elde etmenizi sağlar.

Bankaların Sıfır Faizli Kredi Kampanyaları
AKBANK

Kampanya Dönemi: 1 – 31 Mayıs 2024
Kredi Tutarı: 20.000 TL’ye kadar
Faiz Oranı: %0
Vade: 3 ay
ALBARAKA

Kredi Tutarı: 15.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz Oranı: %0
ENPARA

Kredi Tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz Oranı: %0
Aylık Taksit Tutarı: 1.666,67 TL
ON Dijital Bankacılık (Burgan Bank)

Kredi Tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz Oranı: %0
Aylık Taksit Tutarı: 1.666,67 TL
Tahsis Ücreti: 0 TL
ING

Program: Turuncu Ekstra
Kampanya: 5.000 TL’ye kadar olan kredinizin faizi, nakit iade ile %0 faiz olarak yansır.
GARANTİ BBVA

Kampanya Dönemi: 16 – 31 Mayıs 2024
Kredi Tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz Oranı: %0
Aylık Taksit Tutarı: 1.666,67 TL
Tahsis Ücreti: 0 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI

Kampanya Dönemi: 29 Nisan 2024 – 31 Mayıs 2024
Kredi Tutarı: 25.000 TL’ye kadar
Faiz Oranı: %0
Vade: 2-3 ay
QNB FİNANSBANK

Kredi Tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz Oranı: %0
Aylık Taksit Tutarı: 1.666,67 TL

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18 May 2024 - 10:58 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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