Bankalardan sıfır faizli kredi fırsatları: Tek kuruş faiz ödemeden! İşte Mayıs 2024 kampanyaları

Başvuru Süreci ve Detayları

Küçük ihtiyaçlarını sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler, internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açabilir veya kredi kartı talep edebilir. Bankaya müşteri olduktan sonra, kredi veya nakit avans talep kısmından başvuru yaparak onay geldiğinde para hesabınıza geçiyor. Böylece, ihtiyaçlarınızı karşılayabilir veya almak istediğiniz ürünü temin edebilirsiniz.

Kredi Notu ve Önemi

Bankalar, kredi başvurularını değerlendirirken kredi notunu dikkate alır. Kredi notu, alabileceğiniz kredi veya nakit avans miktarını belirler. Bu nedenle, kredi notunuzun yüksek olması, daha iyi fırsatlar elde etmenizi sağlar.

Bankaların Sıfır Faizli Kredi Kampanyaları

AKBANK

Kampanya Dönemi: 1 – 31 Mayıs 2024

Kredi Tutarı: 20.000 TL’ye kadar

Faiz Oranı: %0

Vade: 3 ay

ALBARAKA

Kredi Tutarı: 15.000 TL

Vade: 6 ay

Faiz Oranı: %0

ENPARA

Kredi Tutarı: 10.000 TL

Vade: 6 ay

Faiz Oranı: %0

Aylık Taksit Tutarı: 1.666,67 TL

ON Dijital Bankacılık (Burgan Bank)

Kredi Tutarı: 10.000 TL

Vade: 6 ay

Faiz Oranı: %0

Aylık Taksit Tutarı: 1.666,67 TL

Tahsis Ücreti: 0 TL

ING

Program: Turuncu Ekstra

Kampanya: 5.000 TL’ye kadar olan kredinizin faizi, nakit iade ile %0 faiz olarak yansır.

GARANTİ BBVA

Kampanya Dönemi: 16 – 31 Mayıs 2024

Kredi Tutarı: 10.000 TL

Vade: 6 ay

Faiz Oranı: %0

Aylık Taksit Tutarı: 1.666,67 TL

Tahsis Ücreti: 0 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Kampanya Dönemi: 29 Nisan 2024 – 31 Mayıs 2024

Kredi Tutarı: 25.000 TL’ye kadar

Faiz Oranı: %0

Vade: 2-3 ay

QNB FİNANSBANK

Kredi Tutarı: 10.000 TL

Vade: 6 ay

Faiz Oranı: %0

Aylık Taksit Tutarı: 1.666,67 TL