Bankalardan sıfır faizli kredi fırsatları: Tek kuruş faiz ödemeden! İşte Mayıs 2024 kampanyaları

Başvuru Süreci ve Detayları
Küçük ihtiyaçlarını sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler, internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açabilir veya kredi kartı talep edebilir. Bankaya müşteri olduktan sonra, kredi veya nakit avans talep kısmından başvuru yaparak onay geldiğinde para hesabınıza geçiyor. Böylece, ihtiyaçlarınızı karşılayabilir veya almak istediğiniz ürünü temin edebilirsiniz.
Kredi Notu ve Önemi
Bankalar, kredi başvurularını değerlendirirken kredi notunu dikkate alır. Kredi notu, alabileceğiniz kredi veya nakit avans miktarını belirler. Bu nedenle, kredi notunuzun yüksek olması, daha iyi fırsatlar elde etmenizi sağlar.
Bankaların Sıfır Faizli Kredi Kampanyaları
AKBANK
Kampanya Dönemi: 1 – 31 Mayıs 2024
Kredi Tutarı: 20.000 TL’ye kadar
Faiz Oranı: %0
Vade: 3 ay
ALBARAKA
Kredi Tutarı: 15.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz Oranı: %0
ENPARA
Kredi Tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz Oranı: %0
Aylık Taksit Tutarı: 1.666,67 TL
ON Dijital Bankacılık (Burgan Bank)
Kredi Tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz Oranı: %0
Aylık Taksit Tutarı: 1.666,67 TL
Tahsis Ücreti: 0 TL
ING
Program: Turuncu Ekstra
Kampanya: 5.000 TL’ye kadar olan kredinizin faizi, nakit iade ile %0 faiz olarak yansır.
GARANTİ BBVA
Kampanya Dönemi: 16 – 31 Mayıs 2024
Kredi Tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz Oranı: %0
Aylık Taksit Tutarı: 1.666,67 TL
Tahsis Ücreti: 0 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Kampanya Dönemi: 29 Nisan 2024 – 31 Mayıs 2024
Kredi Tutarı: 25.000 TL’ye kadar
Faiz Oranı: %0
Vade: 2-3 ay
QNB FİNANSBANK
Kredi Tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 ay
Faiz Oranı: %0
Aylık Taksit Tutarı: 1.666,67 TL
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.