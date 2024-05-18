18 May 2024 - 10:43- Ekonomi G:

Otomatik vitesli araç sahiplerine kötü haber: 119.000 TL paranız gidecek

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Türkiye’de otomatik vites kullanan sürücüler için dikkat çekici bir uyarı geldi. Otomatik vites sistemlerinin yanlış kullanımının yüksek maliyetli arızalara yol açabileceği belirtiliyor.

Otomatik vitesli araç sahiplerine kötü haber: 119.000 TL paranız gidecek mask
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Otomatik vitesli araç sahipleri için önemli bir uyarı geldi. Özellikle kırmızı ışık bekleyişlerinde ve park halindeyken yapılan vites değişikliklerinin şanzımana zarar verebileceği vurgulanıyor. Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Alperen Temizyürek, otomatik vitesli araç kullanıcılarına doğru kullanım ve düzenli bakım konusunda uyarılarda bulundu.

Temizyürek, şanzıman onarımlarının maliyetinin 119 bin TL’ye kadar çıkabileceğini belirterek, otomatik vitesli araç sahiplerini hassasiyetle kullanmaya ve düzenli bakıma teşvik etti.

Otomatik vites sisteminin işleyişi hakkında bilgi veren uzmanlar, bu sistemdeki vites değişimlerinin sürücü müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak gerçekleştiğini açıkladılar. Ancak doğru kullanımın sağlanması ve düzenli bakımın yapılması, yüksek maliyetli arızaların önüne geçebilir.

# Bir, Yüksek, etti, araç

18 May 2024 - 10:43 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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