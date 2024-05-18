Alanya'ya 7 yıldızlı ultra lüks 'L'Austral' geldi

Alanya'ya demirleyen L'austral adlı kruvaziyerle, çoğunluğu ABD'li 180 turisti kente geldi.

Fransa bandıralı, 142 metre uzunluğundaki L'austral adlı kruvaziyer, Kuşadası'ndan yola çıkarak Alanya Limanı'na ulaştı. Çoğunluğu ABD'li olmak üzere 180 turist ve 142 personelin bulunduğu gemi Alanya Limanı'na demirledi. Gümrük işlemleri sonrası turistler ilçe merkezi, tarihi yerleri ziyaret etti. L'austral isimli geminin saat 20.00'da Antalya Limanı'na gitmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alacağı öğrenildi.

Turistler, kruvaziyerle yanyana demirleyen TCG Gediz ve TCG Bandırma Fırkateyni'ne ilgi gösterdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Alanya Limanı'na demirleyen TCG Gediz ve TCG Bandırma Fırkateyni ile fotoğraf çektiren turistler daha sonra ilçeyi gezdi.

Kaynak: DHA