18 May 2024 - 10:10- Gündem G:

Alanya'ya 7 yıldızlı ultra lüks 'L'Austral' geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya iskeleye sabah saatlerinde 142 metre büyüklüğünde yolcu gemisi demir attı.

Alanya'ya 7 yıldızlı ultra lüks 'L'Austral' geldi
Alanya'ya 7 yıldızlı ultra lüks 'L'Austral' geldi
Video için play'e tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Alanya'ya demirleyen L'austral adlı kruvaziyerle, çoğunluğu ABD'li 180 turisti kente geldi.

Fransa bandıralı, 142 metre uzunluğundaki L'austral adlı kruvaziyer, Kuşadası'ndan yola çıkarak Alanya Limanı'na ulaştı. Çoğunluğu ABD'li olmak üzere 180 turist ve 142 personelin bulunduğu gemi Alanya Limanı'na demirledi. Gümrük işlemleri sonrası turistler ilçe merkezi, tarihi yerleri ziyaret etti. L'austral isimli geminin saat 20.00'da Antalya Limanı'na gitmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alacağı öğrenildi.

Alanya'ya 7 yıldızlı ultra lüks 'L'Austral' geldi

Turistler, kruvaziyerle yanyana demirleyen TCG Gediz ve TCG Bandırma Fırkateyni'ne ilgi gösterdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Alanya Limanı'na demirleyen TCG Gediz ve TCG Bandırma Fırkateyni ile fotoğraf çektiren turistler daha sonra ilçeyi gezdi.

Kaynak: DHA

# Alanya, İskele, gemi, Lüks, etti, Turist

18 May 2024 - 10:10 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

'Mavi yakalı açığının kapanması için meslek yüksekokulları artırılmalı' mask
'Mavi yakalı açığının kapanması için meslek yüksekokulları artırılmalı'
'Kelek' karpuz, kavun 'ayıplı ürün' statüsünde mask
'Kelek' karpuz, kavun 'ayıplı ürün' statüsünde
Cilt Kanseri Farkındalık Ayı'nda uzmanından uyarı; yüz bölgesindeki kanser beyne ilerleyebilir mask
Cilt Kanseri Farkındalık Ayı'nda uzmanından uyarı; yüz bölgesindeki kanser beyne ilerleyebilir
Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese'nin motiflerini kıyafetlere işlediler mask
Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese'nin motiflerini kıyafetlere işlediler
Akkuyu NGS'den Gençlik Koşusu mask
Akkuyu NGS'den Gençlik Koşusu
Sivas’ın önde gelen kurum yöneticileri Malatya’daki depremzede aileleri ziyaret etti mask
Sivas’ın önde gelen kurum yöneticileri Malatya’daki depremzede aileleri ziyaret etti
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber