Başkent'te feci yangın! 4 eski ev cayır cayır yandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde restore edilmiş evlerin bulunduğu mahallede çıkan yangında, ahşap yapılı 4 eski Ankara evi kullanılamaz hale geldi.
İlçenin Beytepe Mahallesi'ndeki eski Ankara evlerinden birinde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki 3 eve daha sıçradı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiyeciler, alevler daha fazla yayılmadan söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken, Beypazarı turizminde önemli yer tutan 4 eski Ankara evi kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.