18 May 2024 - 09:48- Gündem G:

Başkent'te feci yangın! 4 eski ev cayır cayır yandı

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Ankara'da sabaha karşı çıkan yangında 4 eski ev kullanılamaz hale geldi.

Başkent'te feci yangın! 4 eski ev cayır cayır yandı
Başkent'te feci yangın! 4 eski ev cayır cayır yandı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde restore edilmiş evlerin bulunduğu mahallede çıkan yangında, ahşap yapılı 4 eski Ankara evi kullanılamaz hale geldi.

Başkent'te feci yangın! 4 eski ev cayır cayır yandı

İlçenin Beytepe Mahallesi'ndeki eski Ankara evlerinden birinde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki 3 eve daha sıçradı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiyeciler, alevler daha fazla yayılmadan söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken, Beypazarı turizminde önemli yer tutan 4 eski Ankara evi kullanılamaz hale geldi.

Başkent'te feci yangın! 4 eski ev cayır cayır yandı

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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18 May 2024 - 09:48 DHA Ankara- Gündem

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