Başkent'te feci yangın! 4 eski ev cayır cayır yandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde restore edilmiş evlerin bulunduğu mahallede çıkan yangında, ahşap yapılı 4 eski Ankara evi kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Beytepe Mahallesi'ndeki eski Ankara evlerinden birinde, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki 3 eve daha sıçradı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden itfaiyeciler, alevler daha fazla yayılmadan söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken, Beypazarı turizminde önemli yer tutan 4 eski Ankara evi kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA