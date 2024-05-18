SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan SSK ve BAĞ-KUR emeklilik şartları: 1999-2005 döneminin püf noktaları

1999 Öncesi Sigortalılar İçin Emeklilik Şartları

08.09.1999 tarihine kadar sigortalı olanlar, 4/a (eski SSK) kapsamında yaş şartına tabi olmadan, ilk işe başlama tarihine göre 5000-5975 gün aralığında prim gün sayısına ulaşarak emekli olabiliyorlar. 4/b (eski BAĞ-KUR) kapsamındaki kadınlar 7200, erkekler ise 9000 gün prim ile yaş şartı aranmadan emeklilik hakkına sahipler.

1999-2008 Dönemi Sigortalılar İçin Emeklilik Şartları

09.09.1999-30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar, kadınlar ve erkekler için 7000 prim günü ile 58 ve 60 yaşında emekli olabiliyorlar. 4/b (eski BAĞ-KUR) kapsamındaki kadınlar 9000, erkekler ise 9000 gün prim ile 58 ve 60 yaşında emekli olabilirler. Ayrıca, 4500 prim günü ile 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilirler.

2008 Sonrası Sigortalılar İçin Emeklilik Şartları

01.05.2008 ve sonrasında sigortalı olanlar, 7200 prim gün sayısını tamamladıkları tarihe göre kademeli olarak kadınlar 58-65, erkekler ise 60-65 yaş aralığında emekli olabilecekler. 4/b (eski BAĞ-KUR) kapsamında olanlar ise 9000 prim gününü tamamlama tarihlerine göre kademeli olarak kadınlar 58-65, erkekler ise 60-65 yaşında emekli olabilecekler. Ayrıca, 5400 prim günü ile kadınlar 61-65, erkekler ise 63-65 yaşında emekli olabilecekler.

1999-2005 Döneminin Sırları

SGK uzmanı Özgür Erdursun, 1999-2005 yılları arasında sigortalı olanların emeklilik için dikkat etmeleri gereken önemli noktaları vurguladı. Bu dönemde sigortalı olanlar için, prim gün sayısının yanı sıra, sigortalılık süresi ve yaş koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle 4500 ve 5400 prim gününe sahip olanlar için farklı yaş ve prim gün koşulları mevcut.

Sigortalılık Statüsüne Göre Emeklilik

30.04.2008 tarihine kadar sigortalı olanların son ödenen 2520 günü dikkate alınarak en çok hangi statüden (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı) prim günü varsa o statünün şartları ile emekli olunacak. 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar ise tüm çalışma süresine bakılarak en çok hangi statüden prim günü varsa o statüden emekli olabilecekler.