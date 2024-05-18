Akkuyu NGS'den Gençlik Koşusu

MERSİN'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer A.Ş. ev sahipliğinde; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik Koşusu düzenlendi. 100 kişinin katıldığı koşuda renkli görüntüler yaşandı.

İlçeye bağı Taşucu Kum Mahallesi plajında düzenlenen etkinliğe Akkuyu Nükler A.Ş çalışanı ve 30'u Selçuk Üniversitesi Taşucu Meslek Yüksekokulu öğrencileri olmak üzere 100 kişi katıldı.

Yarışmalara Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat ve Üretim Organizasyonu Direktörü Denis Sezemin, Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özkan Demir'inde hazır bulunduğu Gençlik Koşusu öncesi, yarışmacılara üzerinde Atatürk baskılı tişört dağıtılıp, ısınma hareketi yaptırıldı. Yaklaşık 1 buçuk kilometrelik parkurda ellerinde Türk bayrağı, Akkuyu Nükleer A.Ş. flaması, küçük çocukları ve köpeği ile koşan yarışmacılar renkli görüntüler oluşturdu.

Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşaat ve Üretim Organizasyonu Direktörü Denis Sezemin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenledikleri koşuya katılanlara teşekkür ederek, "Akkuyu Nükleer yönetimi adına Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle yapılan koşuya hepiniz hoş geldiniz. 'Benim bütün Ümidim gençliktedir' demiştir Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Aynı şekilde bizim de Akkuyu Nükleer Güç santrali yöneticilerinin ümitleri hep gençlerimizle bağlı. Genç uzmanlarımız, iyi bir eğitim görüp daha sonra nükleer tesis sektörlerinde stajlarını tamamlayıp şimdi sahamızda çalışıyorlar. Bizde şuan inşa etmekte olduğumuz nükleer güç santralini onlara çok yakında teslim etmiş olacağız. Onlar da profesyonellikleri ve becerileri sayesinde bu santrali 10 yıllarca güvenli bir şekilde işletiyor olacaklar" dedi.

Sadece bir spor etkinliği değil, iki nesilden insanları bir araya getirdiklerini ifade eden Sezemin, “Öncelikle mesai arkadaşlarım, bu günün nükleer enerji mühendisleri, Akkuyu Nükleer Güç Santralini işletecek olan arkadaşlarımız ve ayrıca da Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulundan arkadaşlarımız birlikte koştu. Biz Akkuyu Nükleer olarak gençliğe gerçekten çok önem veriyoruz. Bu günkü dostane atmosferimizle gençlere ve öğrencilere örnek olmak istiyoruz. Belki ileride onlar da nükleer enerji alanındaki eğitimi seçerek Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde çalışmak isterler” diye konuştu.

Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özkan Demir de Akkuyu NGS ile bölgede çok çeşitli organizasyon, iş birliklerinin gerçekleştiğini kaydederek, projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti.