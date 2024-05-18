Arka Sokaklar dizisi finale gidiyor

Kanal D’nin 18 sezondur devam eden fenomen dizisi Arka Sokaklar’da yayın hayatına devam ediyor. Orhan Oğuz’un yönettiği Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun rol aldığı diziye Şevket Çoruh ile Oya Okar’ın dönüşü ise reytinglere olumlu etkide bulundu.
D Media geçen yıl Erler Film’in patronu Türker İnanoğlu’ndan 42 bölüm çekmek üzere dizinin haklarını devralmıştı.
PLANLANAN BÖLÜM SAYISI TAMAMLANAMAYACAK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Arka Sokaklar’ın yeni bir değişiklik olmazsa planlanan sezon final tarihi 7 Haziran Cuma olarak belirlendi. Ramazan Bayramı’nda 2 hafta yayın olmadığı için dizinin planlanan 42 bölümü tamamlanamayacak.
Öte yandan “Arka Sokaklar”ın yeni sezonunu D Media’nın mı, yoksa Erler Film’in mi çekeceği Türker İnanoğlu’nun ailesinin kararına göre belli olacak.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.