18 May 2024 - 08:14- Ekonomi G:

Altında yükseliş devam ediyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 485 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte çeyrek altın, tam altın fiyatları...

Altında yükseliş devam ediyor! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Altın yatırımcıları dikkat! Ons altın, tarihi zirvesine göz kırparken gram altın da rekor tazeliyor. Gümüş ise 11 yılın en yüksek seviyesine tırmandı.

ABD'de açıklanan son enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek ons altın fiyatını tarihi zirvesine yaklaştırdı. Ons altın, 2405 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor tazelemeye hazırlanırken, gün içinde  yüzde 0,93 primle 2397 dolardan işlem gördü.

Gram altın da ons altındaki yükselişten destek alarak 2493 liraya kadar çıktı ve gün içinde yüzde 0,89 artışla 2487 liradan alıcı buldu. Çeyrek altın 4 bin 70 liradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 210 liradan satıldı.

GÜMÜŞTE TARİHİ REKOR

Ons gümüş, 2011 yılından bu yana ilk kez 30 dolar seviyesini aşarak 30,55 dolara kadar yükseldi ve gün içinde yüzde 3,04 artışla 30,46 dolardan işlem gördü. Gram gümüş ise tarihi zirvesini 31,69 liraya taşıdı ve gün içinde yüzde 2,91 artışla 31,5897 liradan işlem gördü.

Altın ve Gümüş Fiyatları 
Altın Türü Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL)
Gram Altın 2485 2487
Çeyrek Altın 4068 4070
Yarım Altın 8136 8140
Cumhuriyet Altını 16180 16210
Gram Gümüş 31.55 31.60

Kaynak: KARAR

# altın, yükseliş, Son, yüzde, Yüksek, faiz

18 May 2024 - 08:14 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Sanayi savunma devi halka arzını duyurdu: Tam 19 milyon... mask
Sanayi savunma devi halka arzını duyurdu: Tam 19 milyon...
Sofralardan eksik olmuyordu... Kahreden zam! mask
Sofralardan eksik olmuyordu... Kahreden zam!
Bakan Işıkhan'dan emeklilere reform: Artık bu kart üzerinden işlem yapılacak... mask
Bakan Işıkhan'dan emeklilere reform: Artık bu kart üzerinden işlem yapılacak...
Antalya'da restoranlara ceza yağdı: Menüsünde o olmayan yandı mask
Antalya'da restoranlara ceza yağdı: Menüsünde o olmayan yandı
10 YIL ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR SIRALANDI! İşte Detaylar! mask
10 YIL ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN ŞARTLAR SIRALANDI! İşte Detaylar!
SGK’dan para iadesi başlıyor! O kişilerin hesabına nakit para yatacak mask
SGK’dan para iadesi başlıyor! O kişilerin hesabına nakit para yatacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber