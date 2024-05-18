Altında yükseliş devam ediyor!

Altın yatırımcıları dikkat! Ons altın, tarihi zirvesine göz kırparken gram altın da rekor tazeliyor. Gümüş ise 11 yılın en yüksek seviyesine tırmandı.
ABD'de açıklanan son enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendirerek ons altın fiyatını tarihi zirvesine yaklaştırdı. Ons altın, 2405 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor tazelemeye hazırlanırken, gün içinde yüzde 0,93 primle 2397 dolardan işlem gördü.
Gram altın da ons altındaki yükselişten destek alarak 2493 liraya kadar çıktı ve gün içinde yüzde 0,89 artışla 2487 liradan alıcı buldu. Çeyrek altın 4 bin 70 liradan, Cumhuriyet altını ise 16 bin 210 liradan satıldı.
GÜMÜŞTE TARİHİ REKOR
Ons gümüş, 2011 yılından bu yana ilk kez 30 dolar seviyesini aşarak 30,55 dolara kadar yükseldi ve gün içinde yüzde 3,04 artışla 30,46 dolardan işlem gördü. Gram gümüş ise tarihi zirvesini 31,69 liraya taşıdı ve gün içinde yüzde 2,91 artışla 31,5897 liradan işlem gördü.
Altın ve Gümüş Fiyatları
Altın Türü Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL)
Gram Altın 2485 2487
Çeyrek Altın 4068 4070
Yarım Altın 8136 8140
Cumhuriyet Altını 16180 16210
Gram Gümüş 31.55 31.60
Kaynak: KARAR
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.