18 May 2024 - 07:12- Gündem G:

MSB'den kahreden haber! Pençe-Kaplan operasyonunda 1 şehit

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala’nın şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den kahreden haber! Pençe-Kaplan operasyonunda 1 şehit mask
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Kaynak: MYNET

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18 May 2024 - 07:12 - Gündem

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