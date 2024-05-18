Selin Şekerci'den sevenlerine kahreden haber

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla hayranlarını üzdü. Başarılı oyuncu, "Covid oldum" diyerek paylaşımda bulundu.

'Melekler Korusun', 'Kaçak Gelinler' ve 'Kraliçe' gibi dizilerdeki performansıyla tanınan ve son olarak Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinde rol alan Selin Şekerci, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19'a yakalandığını duyuran Şekerci, "Covid oldum. Allah alsın büyük düşürdü. Ama her şey kontrol altında. Hadi son düzlük... Güzel günler göreceğiz, güneşli günler..." dedi.

Selin Şekerci Kimdir?

Selin Şekerci, 1 Haziran 1988 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Babası Arap, annesi ise Azeri kökenlidir. Ailesinin boşanmasıyla küçük yaşta anne ve babasının ayrılığıyla karşılaştı. Baleye olan ilgisiyle 8 yaşına kadar bale eğitimi aldı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Annesinin teşviki ve desteğiyle tiyatro kurslarına katıldı ve başarılı bir şekilde tamamladı. İzmir'deki özel bir tiyatroda çocuk oyunlarında performans sergiledikten sonra İzmir Devlet Tiyatrosu'nda sahne aldı.



2006 yılında 18 yaşındayken İstanbul'a taşındı ve televizyon dizileri ile reklam filmlerinde rol almaya başladı. Sihirli Anahtar ajansıyla anlaşarak kariyerine adım attı. 1.68 metre boyunda ve 57 kilo ağırlığındadır. Tariş Zeytinyağı, Turkcell Cellocan, Panda gibi markaların reklam filmlerinde de yer aldı.

Dizi kariyerine 2006 yılında "Sağır Oda" dizisiyle başladı. Ardından 2007 yılında "Kavak Yelleri" dizisinde birkaç bölüm rol aldı. 2008'de ise "Melekler Korusun" dizisinde Özge Özpirinçci, Rojda Demirer, Hümeyra ve Avni Yalçın gibi önemli isimlerle birlikte başarılı bir performans sergiledi.

Kaynak: Kamu Son Haber