Bakanlık ve kamu kurumlarına yeni atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte isimler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda önemli değişiklikler Resmi Gazete'de yer aldı. Kadın Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca görevinden alınırken, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'ne Muharrem Kurt getirildi. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü pozisyonuna ise Özge Aydiş Toy atandı. Ayrıca, Samsun ve Rize İl Müdürlükleri'nde Tekin Balcı ve İdris Altuntaş'ın yerine yeni isimler belirlendi. Amasya, Bitlis, Çorum, Elazığ, Hakkari, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Sivas, Samsun, Şırnak, Tokat, Yozgat ve Zonguldak İl Müdürlükleri'ne yeni atamalar yapıldı. Atama ve görevden almalar, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin hükümleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesindeki üst düzey görev değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlanan kararla resmen duyuruldu. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Şükran Doğan, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü Yardımcılığından Metehan Özcan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğinden Abdulkadir Bülent Aytaç'ın görevlerine son verildiği bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, Çalışma Genel Müdürlüğüne Mehmet Baş, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Ali Aybey, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Oğuz Tuncay getirildi.



Ayrıca, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Bekir Aktürk, Strateji Geliştirme Başkanlığına İbrahim Esenkar, Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Bülent Uğur Ecevit, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcılıklarına Engin Akyol ve Mustafa Işık atanırken, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Doğanay, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Necmettin Öz, Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına Mürsel Baki'nin getirildiği belirtildi.

ET VE SÜT KURUMU

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Hasan Davulcu ve Ersin Dilber'in atandığı kaydedildi.

Kaynak: Kamu Son Haber