Sanayi savunma devi halka arzını duyurdu: Tam 19 milyon...

Borsa İstanbul’da bir savunma sanayi şirketi daha halka arz oluyor. Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Onur Yüksek Teknoloji’nin halka arz başvurusuna onay verdi.

Savunma sanayi alanında öncü şirketler arasında yer alan Onur Yüksek Teknoloji halka arzda 19.730.000 lotunu eşit dağıtım yöntemiyle dağıtacak. Teknoloji devinin halka arz fiyatı 49,50 TL olarak belirlenirken, BIST kodu “ONRYT” oldu. Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek şirketin halka açıklık oranı 31,40 olarak belirlendi.

Yatırımcılar Global Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülecek halka arz T1-T2 bakiyelerini kullanabilecek.

TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Onur Yüksek Teknoloji halka arzın 22, 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde talep toplaması bekleniyor.

KAÇ LOT VERİR?

Onur Yüksek Teknoloji’nin halka arzına 3 milyon kişinin katılması halinde 6-7 lot dağıtması bekleniyor.

HANGİ BANKALARDA VAR?

Onur Yüksek Teknoloji’nin hangi banklardan talep toplayacağı SPK onaylı izahnamenin yayınlanmasının ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Kamu Son Haber