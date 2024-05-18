Sofralardan eksik olmuyordu... Kahreden zam!

Pirinç, dünya mutfaklarının temel gıdalarından biri olarak kabul edilirken, son dönemde yaşanan doğal afetler ve ihracat kısıtlamaları bu değerli tahılın tedarik zincirini olumsuz etkiledi. Geçen yıl Hindistan tarafından getirilen ihracat kısıtlamaları ve El Nino kaynaklı kuraklık koşulları nedeniyle baş gösteren tedarik problemleri, şimdi de Brezilya'nın güney bölgelerini vuran şiddetli sel felaketleriyle daha da karmaşık bir hale geldi. Gelişmelerin ardından, piyasalarda pirinç fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.

71 DOLARLIK ZAM!

Asya pazarında son dönemde yapılan analizlere göre, Tayland beyaz pirincinin fiyatı yüzde beş oranında yükselerek ton başına 649 Amerikan Doları seviyesine ulaştı. Nisan ayının ilk günlerinden itibaren kaydedilen bu yükseliş, 71 dolarlık bir artış anlamına geliyor.

Pirinç, Asya ve Afrika kıtalarında birçok insan için temel bir besin maddesi olmasına rağmen, son zamanlarda yaşanan maliyet artışları ve enflasyon baskıları nedeniyle fiyatlarında ciddi artışlar görülüyor. Bu durum, pirincin bölgedeki erişilebilirliğini olumsuz yönde etkileyebilir.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YANSIYACAK

Fitch Solutions BMI departmanında görevli Emtia Analisti Charles Hart, Brezilya'da meydana gelen ağır yağışların emtia fiyatlarını etkileyeceğini öngörüyor. Brezilya'nın önemli pirinç üretim bölgelerinden Rio Grande do Sul eyaletinin, yakın haftalarda yaşanacak olumsuz hava koşullarından olumsuz yönde etkileneceği tahmin ediliyor. Londra merkezli Uluslararası Tahıl Konseyi'nin Emtia Piyasası Analisti Peter Clubb, Güneydoğu Asya'daki yeni ürün tedariğindeki düşüşün, piyasada fiyat artışlarına yol açtığını ifade etti.

Kaynak: Kamu Son Haber