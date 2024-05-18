Bakan Işıkhan'dan emeklilere reform: Artık bu kart üzerinden işlem yapılacak...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Emekli Kart ile ilgili son bilgiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tarafından canlı yayında açıklandı.
Emekli Kart, emeklilere sunulacak özel bir kart olup, indirimlerden, avantajlardan ve özel hizmetlerden yararlanma imkanı sağlayacak.
EMEKLİ KART'IN AVANTAJLARI
Vedat Işıkhan, Emekli kart ile birlikte sağlanacak avantajları şu şekilde açıkladı;
Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerine ücretsiz giriş imkanı
Kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinde %15 indirim
PTTcell tarafından özel emekli paketi
PTT Kargo'da özel emekli indirimi
TCDD Demiryolları ana hat trenlerinde %10 indirim
TROY ile bankalar aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında, giyim mağazalarında indirimler
Haberleşme, ulaşım, zincir marketler ve online pazar yerlerinde anlaşmalar
MİSYON
Işıkhan ana hedefini ise şu şekilde dile getirdi:
"Bu yeni SGK hizmet modelimiz ile emeklilerimizin topluma aktif olarak katılabildiği, sosyal yaşamın içinde yer aldığı bir sistemi hedefliyoruz."
EMEKLİ KART NASIL EDİNİLİR?
Emekli Kart'a ilişkin detaylar önümüzdeki dönemde emekli danışmanları, iletişim araçları ve platformlar aracılığıyla emeklilere bildirilecek. Işıkhan son olarak, "Daha sağlıklı bir emeklilik dönemi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.