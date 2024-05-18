Bakan Işıkhan'dan emeklilere reform: Artık bu kart üzerinden işlem yapılacak...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Emekli Kart ile ilgili son bilgiler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tarafından canlı yayında açıklandı.

Emekli Kart, emeklilere sunulacak özel bir kart olup, indirimlerden, avantajlardan ve özel hizmetlerden yararlanma imkanı sağlayacak.

EMEKLİ KART'IN AVANTAJLARI

Vedat Işıkhan, Emekli kart ile birlikte sağlanacak avantajları şu şekilde açıkladı;

Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerine ücretsiz giriş imkanı

Kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinde %15 indirim

PTTcell tarafından özel emekli paketi

PTT Kargo'da özel emekli indirimi

TCDD Demiryolları ana hat trenlerinde %10 indirim

TROY ile bankalar aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında, giyim mağazalarında indirimler

Haberleşme, ulaşım, zincir marketler ve online pazar yerlerinde anlaşmalar

MİSYON

Işıkhan ana hedefini ise şu şekilde dile getirdi:

"Bu yeni SGK hizmet modelimiz ile emeklilerimizin topluma aktif olarak katılabildiği, sosyal yaşamın içinde yer aldığı bir sistemi hedefliyoruz."

EMEKLİ KART NASIL EDİNİLİR?

Emekli Kart'a ilişkin detaylar önümüzdeki dönemde emekli danışmanları, iletişim araçları ve platformlar aracılığıyla emeklilere bildirilecek. Işıkhan son olarak, "Daha sağlıklı bir emeklilik dönemi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber