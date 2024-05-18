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Şimşek Samsun seferinde

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de sezonun son deplasman maçında bugün Samsunspor ile karşılaşacak. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak

Şimşek Samsun seferinde mask
Şimşek Samsun seferinde
Şimşek Samsun seferinde
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TRENDYOL Süper Lig'de 50 puanla 7'nci sırada bulunan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, ligin 37'nci haftasında bugün Samsunspor'a deplasmanda konuk olacak. Ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi bulunan, son 12 maçta ise sadece 1 kez mağlup olan Corendon Alanyaspor, bulunduğu konum itibariyle bugün rahat bir maça çıkacak. Ligde Avrupa iddiası kalmayan, küme düşme hattından da haftalar önce uzaklaşan turuncu yeşilli ekip, Samsunspor'a karşı prestij mücadelesi verecek. Mert Güzenge'nin düdük çalacağı maçta yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen Alanyaspor, ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maçta 3-1 mağlup ettiği Samsunspor'u bu kez deplasmanda yenmek istiyor. Öte yandan, karşılaşma öncesi Alanyaspor'da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Ev sahibi Samsunspor'da ise sakatlıkları devam eden savunma oyuncuları Alim Öztürk ve Satka, Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecekler. Cemali AYDINOĞLU

Şimşek Samsun seferinde
Şimşek Samsun seferinde
Şimşek Samsun seferinde

Kaynak: Spor Servisi

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18 May 2024 - 02:46 - Spor

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