Samsunspor - Alanyaspor maçı canlı anlatım

YENİ 19 Mayıs Stadyumu'nda Mert Güzenge'nin yöneteceği mücadeleye temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kalede Ertuğrul Taşkıran, savunmada Hadergjonaj, Aliti, Lima, Balkovec, orta alanda Leroy Fer, Richard, Efecan Karaca, hücumda Oğuz Aydın, Augusto ve ileri uçta da Hassan ilk 11'i ile başladı.

Ev sahibi Samsunspor ise, Okan Koçuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çit, Drongelen, Soner Gönül, Bennasser, Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Emre Kılınç ve Mouandilmadji ilk 11' ile sahaya çıktı.

CANLI ANLATIM

19'

Mert Guzenge taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

19'

Mert Guzenge autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

19'

Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Samsunspor takımında Carlo Holse.

16'

Samsunspor rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

15'

Mert Guzenge Alanyaspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

15'

Ofsayt! Mert Guzenge Samsunspor aleyhine ofsayt kararı veriyor.

13' Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

11'

Aut atışını kullanacak takım Samsunspor.

9'

Alanyaspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

8'

Samsunspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

5'

Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

3'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Alanyaspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

2'

Taç Samsunspor takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

0'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

0'

Mert Guzenge taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

Maç başladı.

Kaynak: Spor Servisi