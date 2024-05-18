Corendon Alanyaspor durdurulamıyor: 1-1

CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de sezonun son deplasman maçında Samsunspor'la karşılaştı. Ligde haftalardır süren etkili performansını Samsunspor karşısında da sürdüren turuncu yeşilli ekip, galibiyet parolası ile çıktığı maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maça iyi başlayan temsilcimiz Alanyaspor, ilk yarının 14. dakikasında golcü yıldızı Oğuz Aydın'ın füzesi ile 1-0 öne geçti. İlk yarıda soyunma odasına skor avantajı ile giren Alanyaspor, ikinci yarının 59. dakikasında Mouandilmadji'nin golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi. Kalan dakikalarda ikinci golü arayan ancak fırsatları değerlendiremeyen Corendon Alanyaspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Deplasmanda yenilmezlik serisini 7 maça çıkararak 51 puana yükselen Corendon Alanyaspor, toplamda da yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Ev sahibi Samsunspor da 43 puana yükselerek rahat bir nefes aldı. Cemali AYDINOĞLU

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma sona erdi.

Maça 6 dakika uzatma eklendi.

90'

Mert Guzenge autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

90'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Taylan Antalyalı, oyuna giren oyuncu Osman Çelik.

90'

Samsunspor Alanyaspor yarı sahasında faul kazanıyor.

88'

Samsunspor takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Carlo Holse.

86'

Frikik! Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'nda rakip yarı alandan serbest vuruş kullanacak olan takım Samsunspor

85'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu stadında tedavi için saha kenarına gelen Marius Mouandilmadji, şimdi tekrar sahada.

85'

Oyuncu değişikliği! Alanyaspor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Joao Novais , çıkan oyuncu Leroy Fer.

84'

Samsunspor takımında sakatlık geçiren oyuncu Marius Mouandilmadji. Sağlık görevlileri sahada.

84'

Rakip yarı sahada gol arayan Samsunspor şimdi taç atışı kullanacak.

84'

Tedavi görüp bir süre kenarda bekleyen Nuno Miguel Reis Lima tekrar oyunda.

83'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'nda deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

83'

Alanyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

82'

Yunus Emre Cift hafif bir sakatlıktan sonra tekrar sahada.

82'

Samsunspor takımında Yunus Emre Cift sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.

82'

Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Nuno Miguel Reis Lima (Alanyaspor).

81'

Samsunspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

80'

Frikik! Samsunspor atağında hakem serbest vuruş kararı veriyor. Alanyaspor kalesinde tehlike!

80'

Alanyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Samsunspor.

79'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

79'

Mert Guzenge Samsunspor yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Alanyaspor atışı kullanacak taraf.

78'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

78'

Alanyaspor atağında kafa vuruşunu yapan isim Ui-jo Hwang ancak top kaleyi bulmuyor. Samsun şehrindeki maçta skor değişmiyor.

76'

Samsunspor sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliğine gidiyor. Çıkan oyuncu Zeki Yavru, giren oyuncu Kingsley Schindler.

76'

Samsun şehrinde oyun sakatlık sebebiyle durdu. Samsunspor takımının sağlık ekibi yerde kalan Zeki Yavru için sahada.

74'

Samsunspor takımında Zeki Yavru sarı kart ile cezalandırıldı.

74'

Faul! deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

73'

Mert Guzenge taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

72'

Az önce bir sakatlık yaşayan Okan Kocuk tekrar sahadaki yerini alıyor.

68'

Oyun sakatlık dolayısı ile durmuş durumda. Okan Kocuk sakatlık geçiren isim.

67'

Alanyaspor Samsunspor yarı sahasında faul kazanıyor.

66'

Alanyaspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

65'

Alanyaspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

65'

Taç Alanyaspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

64'

Taç. Kullanacak takım Samsunspor. Alanyaspor yarı sahasında gol için yüklenen ev sahibi takım taç atışını kullanacak.

64'

Oyuncu değişikliği! Fatih Tekke oyuncu değişikliğine gidiyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Nicolas Janvier, çıkan oyuncu Loide Antonio Augusto.

63'

Oyuncu değişikliği! Alanyaspor için oyuncu değişikliği. Koka çıkan oyuncu, Ui-jo Hwang giren oyuncu.

62'

Rakip yarı sahada gol arayan Samsunspor şimdi taç atışı kullanacak.

62'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'nda ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

61'

Ev sahibi takım Alanyaspor ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Samsunspor.

60'

Samsunspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

59' Samsunspor, Mouandilmadji'nin golüyle eşitliği yakaladı: 1-1

51'

Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

51'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu stadında, Samsunspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

50'

Samsunspor rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışı kullanacak.

50'

Maçın hakemi Mert Guzenge, Samsunspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

49'

Taç Alanyaspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

48'

Aut atışını kullanacak takımAlanyaspor.

47'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

47'

Taylan Antalyalı şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.

47'

Korner kazanan takım Samsunspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Zeki Yavru.

45'

Mert Guzenge Samsunspor için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Alanyaspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

45'

Mert Guzenge taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

45'

Oyuncu değişikliği! Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu stadında oynanan maçta Alanyaspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Yusuf Özdemir, sahayı terk eden oyuncu Oguz Aydin.

İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

İlk yarıya 2 dakika uzatma eklendi.

44'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'ında oyun durdu. Soner Gönül geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.

43'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'nda deplasman Takımı rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

42'

Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

42'

Taç. Kullanacak takım Samsunspor. Alanyaspor yarı sahasında gol için yüklenen ev sahibi takım taç atışını kullanacak.

41'

Serbest vuruş! Mert Guzenge Alanyaspor yarı alanında hücumda olan Samsunspor lehine faul çalıyor.

40'

Alanyaspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Samsunspor.

39'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Koka. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

38'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Samsunspor.

38'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Koka ancak isabet yok.

37'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

37'

Mert Guzenge Alanyaspor yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Samsunspor atışı kullanacak taraf.

36'

Top auta çıkıyor. Alanyaspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

36'

Rick Van Drongelen kafa vuruşunda isabet bulamıyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

36'

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu stadında, Emre Kilinc sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

35'

Zeki Yavru çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

35'

Serbest vuruş! Samsunspor rakip ceza sahası üzerinden frikik kullanacak.

33'

Samsunspor takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Youssef Ait Bennasser tekrar sahadaki yerini aldı.

32'

Youssef Ait Bennasser yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

31'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

31'

Ev sahibi takım rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Samsunspor.

30'

Jure Balkovec çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

29'

Frikik! Hakem Mert Guzenge deplasman Takımı atağında serbest vuruşa karar veriyor. Alanyaspor tehlikeli bölgeden frikik kullanacak.

28'

Hakem Mert Guzenge Samsunspor hücumunda düdüğünü çalıyor ve frikik veriyor. Ev sahibi takım rakip yarı alandan atışı kullanacak.

26'

Hakem Mert Guzenge düdüğünü çalıyor ve deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Alanyaspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

25'

Alanyaspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

24'

Taç Alanyaspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

23'

Samsunspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

22'

Ofsayt! Alanyaspor atağı, hakem Mert Guzenge tarafından çalınan ofsayt düdüğü ile sonlanıyor.

19'

Mert Guzenge taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

19'

Mert Guzenge autu işaret ediyor. Deplasman Takımı kale vuruşu hazırlığında.

19'

Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Samsunspor takımında Carlo Holse.

16'

Samsunspor rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

15'

Mert Guzenge Alanyaspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

15'

Ofsayt! Mert Guzenge Samsunspor aleyhine ofsayt kararı veriyor.

13' Alanyaspor, Oğuz Aydın'ın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

11'

Aut atışını kullanacak takım Samsunspor.

9'

Alanyaspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

8'

Samsunspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

5'

Alanyaspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

3'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Alanyaspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

2'

Taç Samsunspor takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

0'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

0'

Mert Guzenge taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Alanyaspor.

Maç başladı.

Kaynak: Spor Servisi