Öğrencilere kaymakamdan kariyer tavsiyeleri

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) öğrencilerin kendilerini geleceğe hazırlaması noktasında planlanan kariyer buluşmaları etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta düzenlenen Kariyer Günleri Buluşmaları’nın konuğu, Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer oldu. ALKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşiye ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

KAYMAKAM ÜRKMEZER, TECRÜBELERİNİ DETAYLARIYLA ANLATTI



Özellikle İİSBF öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer; üniversite yıllarına, staj dönemine, ilk görev yeri ve yaptığı görevlere dair konuşma yaptı. 1977 yılında İzmir’in Bergama ilçesinde doğduğunu, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olmasıyla kaymakamlık mesleğine başladığını belirten Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer; ilk görevinde Isparta’nın Aksu ilçesine kaymakam olarak atandığını dile getirdi. Daha sonraki dönemde İngiltere’de yüksek lisans yaparak akademik hayatının da başladığını söyleyen Kaymakam Ürkmezer; Afyonkarahisar-İhsaniye, Bingöl-Adaklı, Erzurum-Tortum, Balıkesir-Manyas, Muğla-Ortaca, Karabük-Safranbolu ve son olarak da Alanya ilçesinde kaymakam olarak görev yaptığını dile getirdi. Kaymakam Ürkmezer, vatan ve millete hizmet etmekten büyük bir onur duyduğunu ve mesleğini çok severek yaptığını belirterek mesleğin zorlu yanlarını da ele aldı. Kaymakamlık mesleğinin sadece imza atmaktan ibaret olmadığının altını çizen Kaymakam Ürkmezer, "Mesleğime ilk adım attığım günden bu yana hep vatandaşlarla buluştum. Bir yandan makam görevimi sürdürürken bir yandan da sürekli sahaya inerek bölgemdeki sorunları yerinde tespit ettim. Vatandaşlarla her zaman buluşarak onların sıkıntılarına çözüm bulmaya çalıştım. Mesleğimde büyüklerimizden öğrendiklerim sayesinde başarılı bir yönetici olmayı amaçladım ve bu uğurda çalışmalarımı sürdürdüm. Çok zor anlarla karşılaştık ve milletimizle birlikte bu zor anların altından kalktık. 2020 yılında pandemi döneminin başlamasıyla birlikte hayatımızda hiç karşılaşmadığımız zor durumlarla karşılaştık. Bu dönemde birçok yetki, kaymakamlık ve valilikler eliyle uygulandı. Alanya’ya tayin olduğum zaman pandeminin zirve yaptığı dönemlere denk gelmesinin hemen akabinde bir de Manavgat yangınları başladı. Bunun hemen ardından Rusya-Ukrayna savaşı, devamında asrın en büyük felaketlerinden 6 Şubat depremleri meydana geldi. Bu süreç, biz idari amirler tarafından tarifsiz bir tecrübe oldu. Milletimizin ve devletimizin büyük azmiyle bu durumların altından kalktık ve kalkmaya da devam ediyoruz. Vatanını, milletini seven herkes, sadece imza atmakla kalmayıp vatandaşının yanında olur. Hangi meslek olursa olsun herkesin bu doğrultuda çalışması gerektiğine inanıyorum" dedi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: ŞEHİRLER BİRLİK OLDUĞU ZAMAN GELİŞİR



Kaymakam Ürkmezer’in konuşmalarının ardından öğrencilere tavsiye niteliğinde bir konuşma yapan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, İstanbul’da İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü döneminde karşılaştığı zorlu anları anlattı. İstanbul’da göreve geldiği anda Acil Sağlık İstasyonu sayısını artırdıkları çalışmaları anlatan Rektör Türkdoğan, "Mülki idari amirler ve yerel yönetimlerle istişareler sonucunda acil sağlık istasyonları sayısında büyük bir artış sağlandı. Bu artışın arkasında en önemli etken, şehrin birlik olması oldu. Şehirler yöneticisiyle, vatandaşlarıyla birlik olduğu zaman gelişiyor ve sorunlar daha çabuk çözüme ulaşıyor" dedi. Konuşmaların ardından öğrenciler merak ettiklerini Kaymakam Ürkmezer’e soru olarak yöneltti. Program, Rektör Türkdoğan tarafından Kaymakam Ürkmezer’e çiçek ve teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi. Program sonunda öğrenciler Kaymakam Ürkmezer’le bol bol hatıra fotoğrafları çektirdiler. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ