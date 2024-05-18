ALSEV’den anlamlı kampanya

Alanya’ya 20 kilometre mesafede bulunan Demirtaş Mahallesi’ne bağlı Büyükpınar’da 3 engelli çocuğu ile tek göz odada yaşayan 89 yaşındaki Mehmet Kesen ve 3 engelli çocuğunun yardımına ALSEV Başkanı Kemal Yetgin ve yönetim kurulu üyeleri yetişti.

EV YENİDEN YAPILIYOR



Yaşanılması güç koşullarda olan evde ALSEV Başkanı Kemal Yetgin’in girişimleri ile tadilat çalışmalarına başlanıldı. Ustalar tarafından yapımına devam edilen ev bittikten sonra 4 kişilik ailenin yüzü gülecek.

YETGİN DESTEK BEKLİYOR



Evin eksiklerinin karşılanması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyleyen Yetgin, evin yapımına devam ederken duyarlı vatandaşların desteklerine de ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yetkin, "3 engelli çocuğu ile tek göz odalı bir evde bir ailenin yaşaması mümkün değil. Yaşayamazlar. Bizler bu durumdan rahatsız olduğumuz için gerekli yardımı seve seve yapıyoruz. Ev bittiği zaman ailenin yüzü gülecek ve mutlu olacaklar. Bu bizlere yeter. Evin bazı eksikleri için yardım etmek isteyen vatandaşlarımız bizimle irtibata geçebilir" dedi.