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Vali Şahin'den 19 Mayıs mesajı

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ANTALYA Valisi Hulusi Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin'den 19 Mayıs mesajı mask
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Vali Şahin mesajında, 19 Mayıs'ın aziz Türk milletinin bağımsızlık yolunda attığı ilk adım olduğunu belirtti.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir" diyerek ilk adımı attığını vurgulayan Şahin, bu adımın "Ya İstiklal Ya Ölüm" parolasıyla büyük bir mücadeleye dönüştüğünü ifade etti.


Türk milletinin verdiği mücadelenin zaferle taçlandığını aktaran Şahin, şunları kaydetti: "Milletimizin istiklalini kazanmasının, vatanımıza vurulmak istenen esaret zincirini kırmasının sırrı, 19 Mayıs 1919'da yüksek bir inanç, azim ve kararlılıkla atılan ilk adımdadır. Bu sır Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlerimize 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak söylenmiştir. İnanıyorum ki, gençlerimiz bu sırra yüksek bir inançla sarılacak, bağımsızlıktan ödün vermeden çalışacaklar. Bilimden, sanata, teknolojiden, spora her alanda başarılara imza atarak ' Türkiye Yüzyılı' hedefimize emin adımlarla yürüyecekler."


Şahin, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını, ebediyete uğurlanan şehit ve gazileri rahmetle ve minnetle andığını belirterek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. (AA)

Kaynak: AA

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18 May 2024 - 02:42 - Kültür-Sanat

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