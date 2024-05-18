Vali Şahin'den 19 Mayıs mesajı

Vali Şahin mesajında, 19 Mayıs'ın aziz Türk milletinin bağımsızlık yolunda attığı ilk adım olduğunu belirtti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir" diyerek ilk adımı attığını vurgulayan Şahin, bu adımın "Ya İstiklal Ya Ölüm" parolasıyla büyük bir mücadeleye dönüştüğünü ifade etti.
Türk milletinin verdiği mücadelenin zaferle taçlandığını aktaran Şahin, şunları kaydetti: "Milletimizin istiklalini kazanmasının, vatanımıza vurulmak istenen esaret zincirini kırmasının sırrı, 19 Mayıs 1919'da yüksek bir inanç, azim ve kararlılıkla atılan ilk adımdadır. Bu sır Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlerimize 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olarak söylenmiştir. İnanıyorum ki, gençlerimiz bu sırra yüksek bir inançla sarılacak, bağımsızlıktan ödün vermeden çalışacaklar. Bilimden, sanata, teknolojiden, spora her alanda başarılara imza atarak ' Türkiye Yüzyılı' hedefimize emin adımlarla yürüyecekler."
Şahin, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını, ebediyete uğurlanan şehit ve gazileri rahmetle ve minnetle andığını belirterek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. (AA)
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.