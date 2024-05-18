Alanya çiçek bahçesi gibi

Muhtelif noktalarda gerçekleştirilen ekim çalışmalarında yazlık, mevsimlik ve çok yıllık bitkiler kullanılıyor. Yapılan çalışmalarda bu bahar 571 bin 250 adet mevsimlik çiçeğin toprakla buluşturulduğu belirtildi. Dikim alanlarında yıldız, düğme, sardunya, petunya, ipek, ateş böceği, rozet, vapurdumanı, lisyum mine, horozibiği, kadife ve zinnia türlerinde çiçekler toprakla buluşturuldu. ( Alanya Belediyesi/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Belediyesi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.