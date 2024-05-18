- Yaşam

Alanya çiçek bahçesi gibi

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ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kentin estetik görünüme kavuşması için yeşil alan, refüj, kavşak, park ve çocuk parklarında yaz ayları için mevsimlik bitkilerin dikimlerine başladı.

Alanya çiçek bahçesi gibi mask
Alanya çiçek bahçesi gibi
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Muhtelif noktalarda gerçekleştirilen ekim çalışmalarında yazlık, mevsimlik ve çok yıllık bitkiler kullanılıyor. Yapılan çalışmalarda bu bahar 571 bin 250 adet mevsimlik çiçeğin toprakla buluşturulduğu belirtildi. Dikim alanlarında yıldız, düğme, sardunya, petunya, ipek, ateş böceği, rozet, vapurdumanı, lisyum mine, horozibiği, kadife ve zinnia türlerinde çiçekler toprakla buluşturuldu. ( Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Alanya çiçek bahçesi gibi

Kaynak: Alanya Belediyesi

# Alanya, ekim

18 May 2024 - 02:41 - Yaşam

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