Alanya çiçek bahçesi gibi

Muhtelif noktalarda gerçekleştirilen ekim çalışmalarında yazlık, mevsimlik ve çok yıllık bitkiler kullanılıyor. Yapılan çalışmalarda bu bahar 571 bin 250 adet mevsimlik çiçeğin toprakla buluşturulduğu belirtildi. Dikim alanlarında yıldız, düğme, sardunya, petunya, ipek, ateş böceği, rozet, vapurdumanı, lisyum mine, horozibiği, kadife ve zinnia türlerinde çiçekler toprakla buluşturuldu. ( Alanya Belediyesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Belediyesi