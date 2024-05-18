- Eğitim

'Gençlerimizin yanındayız'

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kent yönetiminde söz sahibi olması adına yapılan çalışmalar başta olmak üzere, öğrenci yurtları, fikir atölyeleri, gençlik ofisleri, gençlik meclisi, gençlik kampı ve eğitim merkezi, girişimcilik ofisi, spor salonları açıyor, çeşitli festival ve etkinlikler düzenliyor, ihtiyaç sahiplerine eğitim desteğinde bulunuyor.

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GENÇLİK MECLİSİNDE SÖZ GENÇLERİN


Her fırsatta gençlere olan inancını ve desteğini belirten Başkan Muhittin Böcek, "Biz Gençlerle Güçlüyüz” anlayışıyla her kesimden gencin katılımıyla oluşturulan Gençlik Meclisi’ni kurarak, gençlerin fikir ve önerileriyle kent yönetiminde söz sahibi olmasını sağladı. Antalyalı gençlerin fikirlerini özgürce söyleyebildikleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Antalya’da okuyan ya da ikamet eden 15-30 yaş arası gençlerden oluşuyor. Gençlik Meclisi’ne seçilen 107 meclis üyesi fikir ve projeler üreterek bünyesindeki çalışma grupları aracılığıyla Antalya’da gençlerin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştiriyor. (Antalya BŞB/BÜLTEN)

Kaynak: Antalya BŞB

# başkan, Antalya

18 May 2024 - 02:33 - Eğitim

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