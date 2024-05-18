'Gençlerimizin yanındayız'

GENÇLİK MECLİSİNDE SÖZ GENÇLERİN
Her fırsatta gençlere olan inancını ve desteğini belirten Başkan Muhittin Böcek, "Biz Gençlerle Güçlüyüz” anlayışıyla her kesimden gencin katılımıyla oluşturulan Gençlik Meclisi’ni kurarak, gençlerin fikir ve önerileriyle kent yönetiminde söz sahibi olmasını sağladı. Antalyalı gençlerin fikirlerini özgürce söyleyebildikleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Antalya’da okuyan ya da ikamet eden 15-30 yaş arası gençlerden oluşuyor. Gençlik Meclisi’ne seçilen 107 meclis üyesi fikir ve projeler üreterek bünyesindeki çalışma grupları aracılığıyla Antalya’da gençlerin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştiriyor. (Antalya BŞB/BÜLTEN)
Kaynak: Antalya BŞB
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.