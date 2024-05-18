Anlamlı festival bugün başlıyor

ALKÜ ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odasının (ALTSO) 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde ortaklaşa gerçekleştireceği "Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali" ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Konferans Salonu’nda yapılacak. Açılışı 18 Mayıs Cumartesi (bugün) saat 13.00’te ALKÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğr. Görevlisi Dr. Zhanna Aktürk’ün yönettiği, Doç. Dr. Ahmet Mutlu Terzioğlu’nun bağlama ile katılacağı, Mandolin Topluluğunun konseri ile başlayacak olan etkinlikte; 19 Mayıs Pazar saat 13.00’te toplam 40 piyanistin seslendirecekleri eserlerle "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" kutlanacak. Dünyaca ünlü piyanistler; Hande Dalkılıç, Ferid Adıgüzelzade ve Nazile Adıgüzelzade’nin yanı sıra Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cem Şaktanlı ve Doç. Dr. Eren Lehimler’in jüri üyesi olduğu yarışma gerçekleştirilecek. Yarışma ve festival’in kapanışı, saat 18.00’de dereceye giren yarışmacıların konseri ile sona erecek. Etkinliğe başta Alanya olmak üzere Antalya, İstanbul, Eskişehir, Mardin, Mersin, Adana illerin yanı sıra Azerbaycan’dan toplam 75 piyanist katılıyor. Elde edilen gelir ile 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük depremden etkilenen şehirlerdeki bilim sanat merkezlerine piyano bağışlanacak olan anlamlı etkinlik yarın itibarıyla başlıyor. Etkinlik kapsamında, birbirinden yetenekli piyanistler yeteneklerini sergileyecek, jüri üyeleri ise performansları değerlendirecek. Festival, sanatı ve toplumsal dayanışmayı bir arada sunan özel bir programla dolu olacak. Hem müziğin büyülü dünyasında kaybolmak hem de anlamlı bir yardımda bulunmak için ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve ALTSO Başkanı Eray Erdem, müzikseverleri ve yardımseverleri bu önemli festivale katılmaya davet etti. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ