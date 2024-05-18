Valilik personeline 'Mesai' uyarısı

Kurallara uymayan personelin cezalandırılacağının yazıldığı uyarı yazısının ardından personelin kurallara uyduğu öğrenildi.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda bir süredir personellerin mesai saatine uymadığı, işe geç gelinip erkenden iş yerinden ayrıldığı tespit edildi. Ayrıca mesai saatleri içerisinde görevli bazı personellerin çay ve sigara içme bahanesiyle görev yerinden ayrılarak bahçede uzun süreler geçirdikleri tespit edildi. Gelen şikayetler üzerine yapılan denetimlerde tespit edilen sorunlar üzerine Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birim Müdür Vekili Nur Pelin İnanlı imzalı uyarı yazısı personelin görev yaptığı ve görebilecekleri yerlere asıldı. Benzer davranışların tekrar etmesi halinde personele ceza verileceğinin vurgulandığı uyarı yazısında "Muhtelif zamanlarda yapılan denetimlerde bazı personelin mesai saatlerine uymadığı, sabah işe geç geldiği ve akşam da erken çıktığı, mesai saatlerinde bahçede çay ve sigara içme bahanesiyle uzun süre görev yerlerini terk ettikleri tespit edilmiştir. Bundan böyle tüm personelin mesai saatlerine uyması, görev yerlerini terk etmemeleri, aksi halde uymayanlara gerekli cezai işlemler uygulanacaktır" ifadeleri yer aldı.



Uyarı yazısının ardından personelin mesai saatlerine uyduğu ve bahçeye çay ve sigara için de çıkmadıkları öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA