Belediyeden örnek uygulama

AESOB Başkanı Dere ve birliğe bağlı 37 odanın başkanı, 3'üncü dönem için Muratpaşa Belediye Başkanlığına seçilen Uysal'ı makamında ziyaret etti. Başkan Uysal, Antalya esnafının temsilcileriyle buluşmasında en büyük mücadelelerinin her zaman şehri yükseltmek yönünde olduğunu söyledi.
Antalya'da barış, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olması, herkesin kendisini birinci sınıf hissetmesi için mücadele verdiklerini aktaran Başkan Uysal, bu mücadelede en büyük etkenin esnaf olduğunu söyledi. Başkan Uysal, "Bizim yaptığımız her iktisadi iş esnafı merkez alır. Şimdi de hedefimiz şehrin diğer kalan bölgelerine de turist çekmek" diye konuştu. Öncelikli hedef kitlenin özellikle Almanya ve Batı Avrupa ülkelerinde 10 yıl içinde emekli olacaklar olduğunu belirten Başkan Uysal, "Avrupa'nın son zengin işçileri. Almanya'da yaklaşık 14 milyon işçi 10 yıl içinde emekli olacak. Almanya'daki banka mevduatlarının yüzde 74'ü, 65 yaş ve üzeri insanların hesabında" diye konuştu. Kısa bir süre içinde belediye iştiraki şirket Falez A.Ş. üzerinden 1 haftalık Muratpaşa turlarının satışa sunulacağını duyurdu. AESOB Başkanı Dere ise kendisi ve oda başkanları adına katkılarından dolayı Başkan Uysal'a teşekkür etti. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.