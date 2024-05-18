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Öğrenciler, gökyüzünü teleskopla inceledi

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KUMLUCA ilçesinde düzenlenen "Ay gözlem" etkinliği kapsamında, Havva Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi'nin bahçesine kurulan teleskopla öğrencilere gökyüzü izletildi.

Öğrenciler, gökyüzünü teleskopla inceledi mask
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Sultan Alpaslan İlköğretim Okulu 3-B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Tarık Toros'un koordinasyonunda "Ay gözlem" etkinliğine katıldı. Ay gözlemi öncesi, öğrencilere Ay'ın oluşumu, Ay'ın yüzeyindeki kraterler ve Ay hakkında bilgi verildi. Öğrenciler daha sonra Havva Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi'nin bahçesine kurulan teleskopla gökcisimlerini inceleme fırsatı buldu.


Sınıf öğretmeni Tarık Toros, ilk defa Ay'ı gören öğrencilerin heyecanlandığını söyledi. Toros, "Etkinliğimiz inşallah öğrencilerimizin ufkunda bir kıvılcım olur, geleceğimizin uzay yolcularının, gökyüzü bilim adamlarının yetişmesine katkı sağlar" dedi. Bir araya gelen öğrenciler, Türkiye'nin ilk astronotuna, "Alper Gezeravcı'ya Kumluca'dan sevgiler" diye seslendi. (AA)

Kaynak: AA

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18 May 2024 - 01:34 - Teknoloji

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