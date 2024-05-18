Türk bilim insanları yeni bir çöpçü balık türü keşfetti

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salim Serkan Güçlü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Davut Turan, Doç. Dr. Gökhan Kalaycı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Sadi Aksu, saha çalışmaları kapsamında yeni bir çöpçü balığı türünü tanımladı. Salim Serkan Güçlü, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de yaklaşık 430 civarında iç su balığı türü bulunduğunu ifade etti.



Türkiye'de iç su balığının yüzde 50'sinin endemik tür olduğunu belirten Güçlü, "Balık tür çeşitliliği göz önüne alındığında, Konya kapalı havzası yüzde 65 ile endemikler açısından en zengindir. Bunu, Burdur yüzde 54, Büyük Menderes yüzde 42, Van Gölü yüzde 40 ve Antalya yüzde 36 izlemektedir" değerlendirmesinde bulundu. Güçlü, Anadolu ve Avrupa’da yaşayan iç su balıklarının sayısal durumlarını karşılaştırdıklarında hemen hemen aynı sayıda balık türü ile karşı karşılaştıklarını belirtti. Akademisyenler, çöpçü balıklarının Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde morfolojik-moleküler revizyonu, yayılış alanları ve korunma durumlarıyla ilgili birlikte çalışma yürüttü.



Çalışmalar kapsamında Balıkesir'in Havran ve Karınca derelerinde keşfedilen balığa, dünya balık faunasına büyük katkılar sunan İsviçreli Bilim İnsanı Dr. Maurice Kottelat'a atfen, "Oxynoemacheilus kottelati" ismi verildi. Balık, Berlin Doğa Tarihi Müzesi'nin desteklediği "Zoosystematics and Evolution" dergisinde yayınlandı. Yapılan bu keşifle sayısı 49’a ulaşan çöpçü balıklarının, 37’si Türkiye'de endemik bir tür olduğu bildirildi. (AA)

Kaynak: AA