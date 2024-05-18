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Evrenin eski yıldızları Samanyolu'ndan çıktı

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ABD'DE araştırmacılar, Samanyolu Galaksisi'nin halesinde, evrenin en yaşlı yıldızlarından olduğu düşünülen 3 yeni yıldız keşfetti.

Evrenin eski yıldızları Samanyolu'ndan çıktı mask
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Science Daily'nin haberine göre, araştırmacılar, keşfedilen yıldızların 12 ile 13 milyar yıl önce oluştuğunu ve evrenin en yaşlı yıldızları arasında olabileceğini düşünüyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Profesör Anna Frebel liderliğinde, aralarında öğrencilerin de bulunduğu ekip, Büyük Patlama'dan sonra oluştuğu değerlendirilen eski yıldızları araştırdı.

ÇOK SAYIDA YILDIZ İNCELENDİ
Ekip, evrenin ilk dönemlerinde hidrojen ve helyumun çoğunlukta, stronsiyum ve baryum gibi diğer elementlerin ise düşük miktarlarda bulunmasından dolayı düşük stronsiyum ve baryum barındıran yıldızları inceledi. Tespit ettikleri üç yıldızın yörüngede Samanyolu diskinin geri kalanından ve haleden farklı şekillerde döndüğünü ve düşük stronsiyum ile baryum içerdiğini saptayan bilim insanları, bunların daha küçük cüce galaksilere ait olduğu yönünde güçlü kanıtlara ulaştı.

MAKALE GENİŞ YANKI UYANDIRDI
Söz konusu cüce galaksilerin büyümeye devam eden Samanyolu tarafından emildiklerini değerlendiren araştırma ekibi, yıldızlara "Küçük Birleşik Yıldız Sistemi" anlamına gelen "SASS" adını verdi. Araştırmacılar, evrende oluşan ilk galaksilerden olduğu düşünülen ultra soluk cüce galaksilerin incelenmesinin, uzakta ve sönük oldukları için zor olduğuna dikkati çekti. Dünya'dan yaklaşık 30 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan "SASS" yıldızları üzerindeki araştırmaların, ultra soluk cüce galaksilerin oluşumunu anlamaya katkıda bulunabileceği düşünülüyor. Cüce galaksiler, evrenin erken oluşum sürecinde ortaya çıkan, dolayısıyla yıldızları yaşlı, düşük yoğunluklu ve az metal barındıran gök cisimleri olarak biliniyor. Araştırma, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS)" dergisinde yayımlandı. (HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, devam

18 May 2024 - 01:33 - Teknoloji

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