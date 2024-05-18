ChatGPT 151 insana karşı yaratıcılık sınavını kazandı

ABD'DE yapılan bir araştırmaya göre, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT-4'ün yaratıcılık potansiyeli insanlarınkinden üstün olabilir. 151 kişinin katıldığı araştırmada ChatGPT-4, farklı düşünce testlerinde insanlardan daha orijinal ve ayrıntılı yanıtlar verdi.

Arkansas Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, insanların ve ChatGPT-4'ün belirli durumlarda yaygın olandan farklı şekilde, ezberlerin dışına çıkan ve farklı stratejiler içeren, kendilerine mahsus çözümler üretebilme (ıraksak düşünme-divergent thinking) becerileri karşılaştırıldı. Bu çerçevede üç farklı klasik test yapılırken, yapay zekanın daha yüksek bir yaratıcılık gösterdiği görüldü.

ALTERNATİF KULLANIM TESTİNDE DAHA FAZLA YANIT ÜRETTİ



Testlerden ilkinde, ip veya çatal gibi gündelik nesneler için farklı kullanım alanlarının önerilmesi istendi. Klasik yaratıcılık ölçütlerinden biri sayılan Alternatif Kullanım Testi'nde (AKT), yapay zekanın nesneler için daha çok sayıda ve daha yaratıcı kullanım alanları önerdiği görüldü.

VARSAYIMA DAYALI SONUÇ ÜRETMEDE DE İNSANLARI SOLLADI



İkinci testte ise katılımcılardan, varsayıma dayalı durumlar için olası sonuçlar üretmeleri istendi. "İnsanlar artık uyuma ihtiyacı hissetmese ne olurdu?" veya "Ailemle siyaset konuşmaktan kaçmanın en iyi yolu nedir?" gibi sorular yöneltildi.

SEMANTİK TESTİNDE DAHA YARATICI ÇIKTI



Üçüncü testte ise katılımcılardan, birbirlerinden anlamsal olarak olabildiğince uzak 10 isim vermeleri istendi. Ölçüm, söz gelimi 'Kedi' ile 'Köpek' sözcüklerinin semantik olarak birbirlerinden çok 'Irak' olmadığı ama 'Kedi' ile 'Ontoloji' sözcükleri arasında büyük bir semantik mesafe olması üzerinden yapıldı.

'KONUŞMASININ AKICILIĞI DA DAHA ÜSTÜNDÜ'



Yapay zekanın ve araştırmaya katılan 151 kişinin bu testlerden aldığı sonuçlar, verdikleri yanıtların sayısı, yanıt verme süresi ve sözcükler arasındaki semantik farklar üzerinden değerlendirildi. Araştırmacılar, vardıkları sonucu şu ifadelerle anlattı:

"Genel olarak GPT-4, yanıt verirken konuşmasının akıcılığı incelendiğinde bile, ıraksak düşünme testlerinin her birinde insanlardan daha orijinal ve ayrıntılıydı. Bir başka deyişle GPT-4, farklı düşünme görevlerinin tamamında daha yüksek bir yaratıcı potansiyel sergiledi."

'İLLA Kİ DAHA BAŞARILI ANLAMINA GELMİYOR'



'Scientific Reports' dergisinde doktora öğrencileri Kent F. Hubert ve Kim N. Awa'nın imzasıyla yayımlanan araştırmada, bu sonuçların yapay zekanın illa ki insanların yaratıcılığının üzerine çıkacağı anlamına gelmediğine dair de şerh düşüldü.

Araştırmacılar, "Bu çalışmada kullanılan ölçütlerin tamamının yaratıcı potansiyel kriterleri olduğunu ama yaratıcı faaliyetlere katılmanın veya bu alanda başarı elde etmenin, bir insanın yaratıcılığını ölçmenin bir başka boyutunu oluşturduğunu not etmek önemli" dedi.

'İNSAN TETİKLEMESİ OLMADAN YARATICILIĞINI ORTAYA KOYAMAZ'



Hubert ve Awa, yapay zekanın yaratıcılığını ortaya koymak için insanların aksine kendi başına bir araca sahip olmadığını vurguladı. Yapay zekanın bir insan kullanıcının yardımına bağımlı olduğunu belirten araştırmacılar, "Dolayısıyla, yapay zekanın yaratıcı potansiyeli tetiklenmediği sürece daimi bir hareketsizlik halindedir" ifadelerini kullandı.



Araştırmada, GPT-4'ün verdiği yanıtların uygunluğu üzerinden de bir değerlendirme yapılmadı. Hubert ve Awa, yapay zekanın daha fazla ve daha orijinal yanıtlar vermiş olmasına rağmen, insan katılımcıların verecekleri yanıtın gerçek dünyada karşılığı bulunmasını düşündüğü için kısıtlanmış olabileceğini ekledi. Araştırmacılar, yapay zekanın insan yaratıcılığının yerine geçip geçmeyeceğinin şu an için bilinmediğini ama yaratıcı süreçlerde yaşanabilen kilitlenme halini aşmak açısından faydalı olduğunu belirtti. (HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi