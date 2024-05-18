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OpenAI, GPT-4o'yu tanıttı

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OpenAI, düzenlediği konferansta ChatGPT'nin geliştiricisi olarak yapay zeka botuna bir dizi yeni iyileştirme getirdi. GPT-4o güncellemesiyle birlikte yapay zeka, sesli sohbetlerde insan gibi diyalog kurabiliyor, çeviri yapabiliyor ve metin ile görsel arasında etkileşimde bulunabiliyor

OpenAI, GPT-4o'yu tanıttı mask
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CHATGPT'nin yükselişi devam ediyor. GPT-4o olarak isimlendirilen ve tüm yapay zeka özelliklerini barındırarak genel kullanımda daha hızlı sonuçlar veren yeni model çok ses getirdi. Anlık sesli çevirilerden, görüntü işleme yeteneğine kadar pek çok alanda gücü artan ChatGPT'nin yeni modeli kullanıcılara ücretsiz sunulacak.

ANLIK ÇEVİRİ YAPABİLİYOR


Murati Chen ve Zoph, ChatGPT-4o'nun İtalyanca ve İngilizce arasındaki canlı bir konuşmayı nasıl tercüme edebildiğini gösterdi. Duyuruda GPT-4o, İtalyanca ve İngilizce konuşan iki kişinin diyaloğunu anlık olarak çeviri yaptı.

NE HİSSETTİĞİNİ ANLIYOR


ChatGPT'nin görsel yetenekleri belki de gerçek zamanlı konuşma becerilerinden daha etkileyici. Chatbot, bir telefon kamerası aracılığıyla birinin yüzüne bakabiliyor ve yüz ifadelerinden o kişinin ne hissettiğini anlayabiliyor.

MATEMATİK ÖĞRETİYOR


Bir başka tanıtılan özellikte ise ChatGPT'nin ekran paylaşımı yoluyla kullanıcın tableti veya bilgisayarının ekranına bakarak matematik probleminin çözülmesine yardımcı oluyor.

TOPLANTILARI TAKİP EDİP ÖZETLEYEBİLİR


Öte yandan şimdilik yalnızca Mac bilgisayarlar için uygulaması çıkan ChatGPT, GPT-4o sesli asistanıyla birlikte toplantılarınızı ve görüntülü konuşmalarınızı takip edebiliyor. Böylelikle yapay zeka toplantıları takip ediyor ve hangi konuda konuşulduğuna dair bir özet geçebiliyor.

DUOLINGO HİSSELERİ ÇAKILDI, APPLE HİSSELERİ YÜKSELDİ


OpenAI'ın etkileyici gösterisi, dünyanın en popüler dil öğrenme platformlarından biri olan Duolingo'yu negatif etkiledi. Duyurunun ardından şirketin hisseleri sert geriledi. Dil öğrenme aracı Duolingo'nun hisseleri duyurunun ardından yaklaşık yüzde 4 düştü. Lansmanın ardından aynı şekilde Google'ın sahibi olan Alphabet'in hisseleri de dün neredeyse yüzde 3 düştükten sonra tekrar toparlanmayı başardı ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri ise şirketin ChatGPT'yi iPhone'a entegre etmek için OpenAI ile anlaşmaya vardığına ilişkin haberlerin ardından yüzde 1,7 yükseldi. (HABER MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, devam, yüzde

18 May 2024 - 00:50 - Teknoloji

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