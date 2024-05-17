- Gündem

Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, PençeKaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğunu bildirdi.Güler, sosyal medya hesabından yapt?...

Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğunu bildirdi.

Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın şehit olduğunu bildirdi. Bakan Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

17 May 2024 - 23:46 DHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MSB: 18-19 Mayıs'ta askeri müzeler ücretsiz mask
MSB: 18-19 Mayıs'ta askeri müzeler ücretsiz
19 Mayıs'ta Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak  mask
19 Mayıs'ta Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak 
Işkın toplarken attan düşen hemşire, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı mask
Işkın toplarken attan düşen hemşire, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
Bakan Özhaseki, depremzede Aylin'i ziyaret etti mask
Bakan Özhaseki, depremzede Aylin'i ziyaret etti
Ağrı'da 'torbacı' operasyonu: 14 tutuklama mask
Ağrı'da 'torbacı' operasyonu: 14 tutuklama
Ankara'da motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı mask
Ankara'da motokuryeler Ata Emre ve Samet Özgül anısına konvoy yaptı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber