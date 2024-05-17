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İğrenç olay! Oyun oynayan çocukları taciz eden şahıs serbest bırakıldı...

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Mersin'de sokakta oyun oynayan çocukları taciz eden kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İğrenç olay! Oyun oynayan çocukları taciz eden şahıs serbest bırakıldı... mask
İğrenç olay! Oyun oynayan çocukları taciz eden şahıs serbest bırakıldı...
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Mersinde altyapı çalışması sırasında sokakta oyun oynayan çocukları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan E.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Toroslar ilçesine bağlı Çağdaşkent Mahallesi’nde 15 Mayıs’ta meydana geldi. Mahallede altyapı çalışması yapan özel firmanın taşeron işçisinin çocukların özel bölgelerine dokunduğu dair anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli E.K.'yi tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İğrenç olay! Oyun oynayan çocukları taciz eden şahıs serbest bırakıldı...

Kaynak: DHA

# mersin, çocuk, Sosyal, Özel

17 May 2024 - 22:46 DHA Mersin- Gündem

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