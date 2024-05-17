- Eğitim

MEB açıkladı! Sözleşmeli öğretmen atama başvurularının tarihleri belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin başvuru duyurusu yayımlandı.

MEB açıkladı! Sözleşmeli öğretmen atama başvurularının tarihleri belli oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20- 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak. Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek. Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak. Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Kaynak: DHA

# Atama, Öğretmen, eğitim, başvuru

17 May 2024 - 22:39 DHA Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Payallar İlkokulu kütüphaneye kavuştu mask
Payallar İlkokulu kütüphaneye kavuştu
Öğretmenlere yasak geliyor! Sosyal medya fenomeni olamayacaklar mask
Öğretmenlere yasak geliyor! Sosyal medya fenomeni olamayacaklar
Öğretmenler dikkat! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı mask
Öğretmenler dikkat! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Öğretmenler dikkat flaş karar: Yönetmelik değişti! mask
Öğretmenler dikkat flaş karar: Yönetmelik değişti!
Apartmanda korkutan patlama! Ekipler tahliye kararı verdi mask
Apartmanda korkutan patlama! Ekipler tahliye kararı verdi
Sağanak yağış yolları kapattı: Eğitime ara verildi! mask
Sağanak yağış yolları kapattı: Eğitime ara verildi!
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber