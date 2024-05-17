17 May 2024 - 21:48- Gündem G:

Süs havuzunda ölü bulundu

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Aydın'da bir motosiklet sürücüsü süs havuzunda ölü bulundu.

Süs havuzunda ölü bulundu mask
Süs havuzunda ölü bulundu
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde Adem Karataş (41), süs havuzunda güvenlik görevlileri tarafından ölü bulundu. Karataş'ın motosikletiyle kaldırıma çapıp, süs havuzuna düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Süs havuzunda ölü bulundu

Kaza, saat 06.00 sıralarında İsabeyli Mahallesi'nde bir AVM'de meydana geldi. AVM'nin güvenlik görevlisi devriyeye çıktığı sırada süs havuzunun içerisinde, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekiplerince bölgede yapılan incelemede süs havuzuna yakın bir alanda motosiklet bulundu. Ekiplerce ölen kişinin motosiklet sürücüsü Adem Karataş olduğu tespit edildi. Karataş'ın cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Karataş'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çapıp, süs havuzuna düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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17 May 2024 - 21:48 DHA - Gündem

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