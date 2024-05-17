MSB: 18-19 Mayıs'ta askeri müzeler ücretsiz

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Müzeler Günü dolaysıyla 18- 19 Mayıs 2024 tarihlerinde askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında 18- 19 Mayıs tarihleri arasında askeri müzelerin tüm ziyaretçilere ücretsiz olacağını açıkladı. Girişi ücretsiz olacak müzeler şu şekilde; İstanbul'da Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, Deniz Müzesi, Hava Kuvvetler Müzesi, Ankara Hava Kuvvetleri Müzesi, İzmit Müze Gemiler Müdürlüğü, Çanakkale Deniz Müzesi, İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü, Mersin Deniz Müzesi ve Hatay Deniz Müzesi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.