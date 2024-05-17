Acun Ilıcalı tarafını seçti! Ali Koç'un teklifine...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığını kazanması durumunda yönetimde yer alacak.

ACUN ILICALI ALİ KOÇ'UN YANINDA

Ali Koç, listesine süpriz bir ismi dahil etti. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti ve yönetim kuruluna girmeye karar verdi. Ilıcalı, Ali Koç'un yapılacak seçimi kazanması halinde Koç'un yönetiminde yer alacak.

ILICALI, HULL CITY'NIN SAHİBİ

Ali Koç'un yönetiminde yer alması beklenen Acun Ilıcalı, Ocak 2022'den bu yana İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi. Ligi 70 puanla 7. sırada tamamlayan Hull City, 3 puanla play-offu kaçırdı. Ilıcalı'nın Premier Lig hayallari bir sonraki turda deneyecek.

SEÇİM NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 8 - 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Kaynak: KARAR