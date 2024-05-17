Işkın toplarken attan düşen hemşire, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

TUNCELİ’nin Ovacık ilçesinde ışkın otu toplarken bindiği attan düşerek yaralanan hemşire Gülcan Balcı Kutlu, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Ovacık ilçesi Gözeler köyü Yılanlı Mezrası'nda meydana geldi. İddiaya göre babasıyla birlikte kırsalda ışkın otu toplamaya giden hemşire Gülcan Balcı Kutlu, bindiği attan dengesini kaybederek düştü. Babasının ihbarıyla olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kutlu’nun bulunduğu arazinin engebeli olması nedeniyle, bölgeye askeri helikopter istendi. Kutlu, jandarmaya ait askeri helikopterle sağlık ekipleriyle birlikte bulunduğu yerden alınarak, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kutlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.