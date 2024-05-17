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Bakan Özhaseki, depremzede Aylin'i ziyaret etti

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile birlikte 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesini, ağabeyini ve sol bacağını kaybeden Aylin Karakuş'u z...

Bakan Özhaseki, depremzede Aylin'i ziyaret etti mask
Bakan Özhaseki, depremzede Aylin'i ziyaret etti
Bakan Özhaseki, depremzede Aylin'i ziyaret etti
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile birlikte 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesini, ağabeyini ve sol bacağını kaybeden Aylin Karakuş'u ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile birlikte ulusal bir kanalda yayımlanan bilgi yarışmasına katılan ve hikayesiyle izleyenleri duygulandıran depremzede doktara öğrencisi Aylin Karakuş'u Ankara'daki evinde ziyaret etti.

'AYLİN ARTIK HEPİMİZİN BİR EVLADI OLDU'

Bakan Özhaseki, Aylin'i televizyondaki bir yarışma programından tanıdıklarını hatırlatarak, "6 Şubat depremine Hatay'da yakalanan kızımız, yaşadıklarına rağmen vakur duruşu ile gönlümüzü fethetti. Akademik kariyeri vesilesiyle Ankara'da yaşayan kızımızı, eşim Neşe Hanım ile ziyaret ettik; hasbihalde bulunduk" dedi.

Aylin'in kayıplarını geri getiremeyeceklerini ancak onun artık kendilerinin bir evladı olduğunu ifade eden Özhaseki, "Bütün depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi Aylin kızımızın da yanındayız. Rabbim onun da tüm evlatlarımızın da bahtını, kısmetini hayırlı eylesin" diye konuştu.

BAKAN ÖZHASEKİ VE EŞİ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bakan Özhaseki ve eşinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakuş, depremin ardından Hatay'a hiç gitmediğini ve Hatay'ın aklında öyle kalmasını istemediğini söyledi. Aylin Karakuş, Hatay'ın emin ellerde olduğunu belirterek, "Önceki çalışmalarınızı bildiğim için sizin Bakan olduğunuzu duyunca o zaman Hatay'ın düzeleceğini söyledim" dedi. 

Aylin Karakuş'un anlattıkları karşısında duygulanan Bakan Özhaseki ve eşi gözyaşlarını tutamadı.

17 May 2024 - 18:47 DHA Ankara- Gündem

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