Bakan Özhaseki, depremzede Aylin'i ziyaret etti

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile birlikte 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesini, ağabeyini ve sol bacağını kaybeden Aylin Karakuş'u ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile birlikte ulusal bir kanalda yayımlanan bilgi yarışmasına katılan ve hikayesiyle izleyenleri duygulandıran depremzede doktara öğrencisi Aylin Karakuş'u Ankara'daki evinde ziyaret etti.
'AYLİN ARTIK HEPİMİZİN BİR EVLADI OLDU'
Bakan Özhaseki, Aylin'i televizyondaki bir yarışma programından tanıdıklarını hatırlatarak, "6 Şubat depremine Hatay'da yakalanan kızımız, yaşadıklarına rağmen vakur duruşu ile gönlümüzü fethetti. Akademik kariyeri vesilesiyle Ankara'da yaşayan kızımızı, eşim Neşe Hanım ile ziyaret ettik; hasbihalde bulunduk" dedi.
Aylin'in kayıplarını geri getiremeyeceklerini ancak onun artık kendilerinin bir evladı olduğunu ifade eden Özhaseki, "Bütün depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi Aylin kızımızın da yanındayız. Rabbim onun da tüm evlatlarımızın da bahtını, kısmetini hayırlı eylesin" diye konuştu.
BAKAN ÖZHASEKİ VE EŞİ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Bakan Özhaseki ve eşinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakuş, depremin ardından Hatay'a hiç gitmediğini ve Hatay'ın aklında öyle kalmasını istemediğini söyledi. Aylin Karakuş, Hatay'ın emin ellerde olduğunu belirterek, "Önceki çalışmalarınızı bildiğim için sizin Bakan olduğunuzu duyunca o zaman Hatay'ın düzeleceğini söyledim" dedi.
Aylin Karakuş'un anlattıkları karşısında duygulanan Bakan Özhaseki ve eşi gözyaşlarını tutamadı.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.