17 May 2024 - 18:26- Gündem G:

Alanya'da korkunç facia... Yanarak can verdiler

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Alanya'nın Aydap Mevkii'nde refüje çarpan otomobil alevlere teslim oldu. Araçtaki biri bayan biri erkek iki kişinin yanarak can verdikleri bildirildi.

Alanya'da korkunç facia... Yanarak can verdiler
Alanya'da korkunç facia... Yanarak can verdiler
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Edinilen bilgilere göre korkunç olay, Alanya'nın Aydap Mevkii'nde meydana geldi.
Gazipaşa istikametinden Alanya istikametine seyretmekte olan otomobil, Aydap'ta refüje çarptı ve bir anda alevler içerisinde kaldı. Araçta bulunan biri kadın biri erkek iki kişi, kısa sürede alevlere teslim olan otodan çıkamadılar. İki kişinin de olay yerinde yanarak feci şekilde can verdikleri bildirildi. Korkunç yangın anı, Aydap'tan geçen sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

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17 May 2024 - 18:26 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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