Alanya'da korkunç facia... Yanarak can verdiler

Edinilen bilgilere göre korkunç olay, Alanya'nın Aydap Mevkii'nde meydana geldi.

Gazipaşa istikametinden Alanya istikametine seyretmekte olan otomobil, Aydap'ta refüje çarptı ve bir anda alevler içerisinde kaldı. Araçta bulunan biri kadın biri erkek iki kişi, kısa sürede alevlere teslim olan otodan çıkamadılar. İki kişinin de olay yerinde yanarak feci şekilde can verdikleri bildirildi. Korkunç yangın anı, Aydap'tan geçen sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.