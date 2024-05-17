Alanya'da korkunç facia... Yanarak can verdiler

Edinilen bilgilere göre korkunç olay, Alanya'nın Aydap Mevkii'nde meydana geldi.
Gazipaşa istikametinden Alanya istikametine seyretmekte olan otomobil, Aydap'ta refüje çarptı ve bir anda alevler içerisinde kaldı. Araçta bulunan biri kadın biri erkek iki kişi, kısa sürede alevlere teslim olan otodan çıkamadılar. İki kişinin de olay yerinde yanarak feci şekilde can verdikleri bildirildi. Korkunç yangın anı, Aydap'tan geçen sürücüler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre korkunç olay, Alanya'nın Aydap Mevkii'nde meydana geldi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.