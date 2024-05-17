17 May 2024 - 18:15- Magazin G:

Survivor Yasin'den o hırsızlığa dair flaş açıklama! Poyrazla ben...

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Survivor’dan elenen yarışmacılarından Yasin Obuz sosyal medya hesabından Poyraz'ın yaptığı hırsızlıkla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Survivor Yasin'den o hırsızlığa dair flaş açıklama! Poyrazla ben... mask
Survivor Yasin'den o hırsızlığa dair flaş açıklama! Poyrazla ben...
Survivor Yasin'den o hırsızlığa dair flaş açıklama! Poyrazla ben...
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Survivor'da bu yıl ne kavga ne tartışma bitmek bilmiyor. Yarışmanın bu sezonunda herkesi şoke eden bir olay yaşanmıştı. Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girerek hırsızlık yaparken yakalanmıştı.

Suçunu açıklamasının ardından Acun Ilıcalı, önce Poyraz'a 15 oyundan men cezası vermiş ardından bu cezayı 10'a düşürmüştü.

Survivor Yasin'den o hırsızlığa dair flaş açıklama! Poyrazla ben...

"O YÜZDEN POYRAZ ADAMDIR"

Konseyde "Ben de suçluyum" diyen Yasin'den hırsızlıkla ilgili itiraflar geldi. Poyraz'la yakın arkadaş olan Yasin, "İtiraf edeceğim hırsızlığı beraber yaptık ihale Poyraz'a kaldı" dedi.

Instagram hesabından Yiğit Poyraz ile olan pozunu paylaşan Yasin Obuz paylaşıma şu notu düştü:

"İtiraf edeceğim. Hırsızlığı beraber yaptık ama ihale Poyraz'a kaldı. Çünkü ertesi gün o tekrar gitti. Gitme dememe rağmen görüntüde sadece o var. Çünkü en son gün o tekti. Dinlemedi beni patladı. Adamın evini beraber soyduk. Ben de itiraf edeceğim, dedim. 'Hayır' dedi. 'Ben yandım sen de yanma' dedi. O yüzden Poyraz adamdır. Ben de ödüllerde yemeğimin yarısını cebe indirip çaktırmadan Poyraz'a getirdim."

Survivor Yasin'den o hırsızlığa dair flaş açıklama! Poyrazla ben...

Kaynak: MYNET

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17 May 2024 - 18:15 - Magazin

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